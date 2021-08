Nový lídr? Kings vkládají do Danaulta velkou důvěru

V drtivé většině případů to jednou přijde. Mluvíme o stěhování v rámci NHL. Phillip Danault už ho sice jednou zažil, nicméně vypadalo to, že by mohl být centrem Montrealu Canadiens klidně po celý zbytek kariéry. Už ale víme, že se to nesplní. Jako volný hráč před pár týdny podepsal smlouvu s Los Angeles. Tam se má stát lídrem a jakýmsi prostředníkem předání žezla od Kopitara k Byfieldovi.

Kings tímto podpisem ukázali, že už nejsou jenom týmem s jednou z nejnadanějších základen talentů v lize, ale i týmem, který se posunuje dopředu. O Danaulta stáli hodně, podle zámořských novinářů přeplatili i New York Rangers. Nakonec je z toho smlouva na šest let a 33 milionů dolarů.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Kings získávají vynikajícího defenzivně laděného centra. Jistě, Danault je jedním z nejlepších obránců mezi útočníky, nicméně Kings ho při jednáních ujistili, že od něj čekají také velké věci v útoku.

„Podle mě mám v útoku hodně co nabídnout. Moc mě potěšilo, že to v Los Angeles viděli stejně,“ řekl Danault. „Viděli, že v sobě ty schopnosti mám. V Montrealu jsem moc nedostával šance je ukazovat. Neměl jsem s tím problém, vždyť jsme byli ve finále, ale jenom říkám, že dokážu i jiné věci.“

Možná svůj nejlepší ofenzivní hokej nepředváděl proto, že na něj byl enormní tlak. Už od svého příchodu byl pasován na první volbu do středu útoku, a to na dlouhá léta. Jenom to je pořádný tlak – v Montrealu třikrát stupňovaný.

„Pochybuji o tom, že tu bude větší tlak,“ řekl s úsměvem. „V Montrealu byl ten tlak obří, ale měl jsem ho rád. Každý vás tam zná. Stačí chybka a uslyšíte o ní dny. Buď jste hrdina, nebo padouch.“

Změna ale nebude jenom hokejová, Danaultovi totiž přechází ze studeného Montrealu do prosluněného Los Angeles. Navíc kromě angličtiny jsou zvyklí plynule komunikovat ve francouzštině, což jim ale v silně hispánské oblasti bude k ničemu.

„Bydlet vedle pláže je fakt divné. Nezvyk,“ dodal.

Danault je dalším dílkem do zajímavé skládačky, kterou v Kalifornii skládají. Kromě něj v létě přivedli například Viktora Arvidssona a Alexandera Edlera. Ostřílené hokejisty, kteří pomohou s výchovou mladých a zároveň zkušenostmi potáhnou tým.

