Nováček Seider začal výborně. S mladíky Detroitu zatím velká spokojenost

Pokud jsme před sezónou psali, že Filip Hronek dostane v Detroitu na modrou čáru konkurenci, nepřeháněli jsme. Dvacetiletý Moritz Seider je trenérem Jeffem Blashillem hýčkán, dostává hromadu času na ledě a zatím se odvděčuje výbornými výkony.

Sobotní přihrávka naslepo dozadu na útočné modré, z níž se Pierre Engvall z Toronta utrhnul do brejku, byla jednou z jeho mála chyb. Viditelná, ošklivá, ale ojedinělá. Seider se z ní určitě poučí.

O minutu později dvacetiletý Němec přihrával na gól Filipu Zadinovi. Byla to jeho osmá asistence v devátém zápase sezóny. To je víc, než nasbíral za stejnou dobu kterýkoli jiný nováček v historii Red Wings. V letošní produktivitě zelenáčů je lepší s devíti body (4+5) jen Lucas Raymond, Seiderův švédský spoluhráč z útoku.

„Je to určitě velký talent, o tom není pochyb,“ přikyvoval trenér Blashill po porážce 4:5 s Torontem. „Já z něj ale nechci mít velký talent, chci z něj mít velkého hráče a takový by neměl nabízet nevynucené brejky soupeři. On to ví. Jinak ale udělal spoustu věcí správně.“

Seider si užívá důvěru trenéra. Navzdory dvojímu posazení na tribunu má v Detroitu tradičně nejvyšší icetime Filip Hronek (23:11), Seider je druhý (22:26). „Chyby patří ke hře, taková je realita. Musíte jen minimalizovat nevynucené kiksy,“ dodal k Němcově projevu kouč.

Rudá křídla, aktuálně v postupové osmičce, zatím mohou být s hrou nováčků spokojena, ať už jde o Seidera nebo Raymonda. Oba dorazili do NHL ze Švédska. Devatenáctiletý Raymond působil poslední dva roky ve Frölundě. O rok starší Seider strávil sezónu po draftu v AHL, tu minulou pak ve švédském Rögle BK. Také začínající Joe Veleno, dosud na farmě v Grand Rapids, se v sobotním debutu (1+1) uvedl dobře.

„Pro ty kluky je důležité se zmáčknout a dokázat, že mohou být rozdílovými hráči. Joe byl ve třetí třetině ohromný. Tohle je každodenní liga, musí se předvést i příště. Svým výkonem ale rozhodně dal trenérovi důvod, aby ho tam znovu poslal,“ povzbudil mladíka Blashill.

Spokojený mohl být tentokrát i jednadvacetiletý Filip Zadina, který zaznamenal gól a nahrávku. „V týmu máme hodně mladých hráčů v důležitých rolích, musí hrát dobře. Nebudeme držet v sestavě mladé kluky jen proto, že jsou mladí, abychom s nimi prohrávali. Potřebujeme borce, kteří nám pomohou vyhrávat, ať jsou mladí nebo staří,“ zdůraznil trenér Detroitu.

