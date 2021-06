Noc a den. Rutta po těžkém večeru zazářil, jeho vítězný vikýř obdivoval i Hedman

Ne, takhle to začít nemělo. Jan Rutta měl po prvním semifinále Stanley Cupu pádné důvody, proč na mač co nejrychleji zapomenout. Nachomýtl se k oběma brankám newyorských Ostrovanů, skončil se dvěma mínusy v "tabulce pravdy", musel skousnout těsnou porážku. Série pokračovala v Tampě v noci na středu a pro píseckého rodáka se karta obrátila. Ač odehrál jen 11 minut, blýskl se parádním gólem. Navrch rozhodujícím. Postaral se navíc o ukončení jedné černé série.

Jaké?

Ač má Tampa defenzivní řady prošpikované hvězdami, za 12 zápasů v letošním play-off se od nich nedočkala jediného gólu. Victor Hedman, Ryan McDonagh, Michail Sergačjov a další jednoduše střelecky mlčeli.

Ne že by neměli šance, jen jim to prostě nepadalo. A po víkendové prohře s Islanders si nejeden jízlivý jazyk neodpustil rýpavou poznámku.

Prokletí prolomil až Rutta. Napřáhl na modré čáře a dalekonosnou bombou trefil horní růžek newyorské klece. Ruský gólman Semjon Varlamov byl bez šance, i kvůli cloně svého spoluhráče Joshe Baileyho.

"Byl to důležitý moment. Dokud jsme vyhrávali, bylo všem jedno, že obránci nedávají góly. Ale pak jsme prohráli úvodní semifinále a najednou se to vytáhlo a začalo skloňovat. Chtěli jsme těm řečem dnes učinit přítrž. A "Roots" to zařídil," prohodil Hedman.

"Umíte si představit lepší způsob než přesně trefený horní růžek?," dodal. Sám se později také prosadil, při přesilové hře.

Rutta byl v první semifinálové partii v pozici Baileyho. Právě kolem bývalé opory Chomutova proletěla pumelice Ryana Pulocka. O pár desítek minut dřív navíc marně stíhal unikajícího rychlíka Mathewa Barzala.

Byť v ani jednom případě nešlo o nějaké zásadní zaváhání, výsledkem byly dva puky za zády fenomenálního Rusa Andreje Vasilevského, zmíněné dva mínusy a hlavně ztracený zápas. Zkrátka večer blbec.

Po každé noci ovšem přijde nový den. Rutta je tentokrát za hrdinu. Připsal si premiérový bod v těchto vyřazovacích bojích a zároveň vůbec první gól během této fáze sezony v kariéře.

Nádherná trefa z voleje mu navrch určitě zvedla sebevědomí. A potvrdila, že tampský trenér Jon Cooper dělá dobře, když na Ruttu sází a věří mu. Zatím českého zadáka nasadil do všech partií (13) v letošním play-off.

V tvrdé konkurenci, která u Lightning panuje, je to samo o sobě úspěch.

