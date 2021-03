Nízká produktivita a nevýrazné výkony. Bude se muset Boston strachovat o účast v play-off?

Už první tři bostonské zápasy nové sezony naznačily, že by Medvědi nemuseli být suverénní takovým způsobem, jakým dominovali v loňské základní části. V New Jersey odehráli dva remízové duely, ze kterých v součtu vytěžili 3 body. Hned poté přišlo z jejich strany bezgólové utkání proti Islanders, v návaznosti na které začali fanoušci Bruins stále bedlivěji sledovat zdravotní stav Davida Pastrňáka, jenž se po operaci kyčle pomalu vracel do tréninkového procesu.

Obávaný kanonýr se vrátil do hry 31. ledna na ledě Washingtonu. Medvědi v tu chvíli byli v dobrém rozpoložení, neboť vyhráli čtyřikrát za sebou. S havířovským rodákem v sestavě odjeli z hlavního města Spojených států s bodem, ovšem v dalších pěti zápasech už byl Boston opět stoprocentní.

Svěřencům Bruce Cassidyho navíc dodal sebevědomí parádní obrat na ledě Philadelphie, který režíroval hattrickem a asistencí právě Pastrňák. Nikdo nepochyboval o tom, že by nejlepší celek loňské nedohrané základní části nehrál ve vrchních patrech soutěže i letos.

Mírný zlom však nastal 14. února na ledě newyorských Ostrovanů. Medvědi tam prohráli 2:4 a od té doby nedokázali zvítězit ve dvou zápasech v řadě. Mimochodem právě s Islanders mají velmi špatnou bilanci, s tímto týmem totiž prohráli všechny čtyři dosavadní vzájemná soupeření.

Světlou výjimkou posledních nepříliš povedených bostonských týdnů bylo utkání u jezera Tahoe proti Philadelphii. V něm se znovu připomněl David Pastrňák hattrickem. Velkou měrou se tedy podílel na jednoznačné a zcela zasloužené výhře svého celku v poměru 7:3.

O pár dnů později ale parta nového bostonského kapitána Patrice Bergerona vůbec nezvládla dvě utkání v New Yorku. S Islanders padla 2:7, s Rangers 2:6, přičemž v obou těchto bitvách doslova prohospodařila třetí, respektive druhou třetinu.

Od té doby sice Bruins třikrát poměrně jednoznačně vyhráli, avšak hned v následných zápasech na své slušné výkony nedokázali navázat. V současné době jsou čtvrtí v divizi, mají na kontě 34 bodů po sedmadvaceti zápasech a na záda jim dýchá nebezpečná Philadelphia společně s pozvolna se dotahujícími newyorskými Jezdci.

Boston se trápí hlavně v produktivitě. Zatím nastřílel 73 branek, což je sedmý nejmenší počet v celé NHL. Opřít se ale může o svou tradičně dobře fungující defenzívu. Ani silná brankářská dvojice si špatně nevede. Jaroslav Halák si drží téměř 92% úspěšnost zákroků, přičemž Tuukka Rask je na tom o procento hůře. Výborný debut v základní části NHL si zároveň připsal český brankář Dan Vladař, jenž proti Pittsburghu kryl 34 střel soupeře, díky čemuž svému týmu vychytal vítězství 2:1.

Ale zpět k ofenzívě. Hokejisté Bostonu si v této sezoně připsali celkem 196 kanadských bodů. Hned 82 z nich nasbíral jejich elitní první útok ve složení David Pastrňák – Patrice Bergeron – Brad Marchand. Kdybychom k nim započítali i 25 kanadských bodů obranné dvojice Charlie McAvoy – Matt Grzelcyk, která obvykle nastupuje pospolu právě s Bergeronovým komandem, tak zjistíme, že tato pětice má podíl na více než polovině branek svého týmu.

Bostonu se tak dosud stále nepovedlo sestavit silnou druhou formaci, která by byla schopná své produktivní spoluhráče doplnit či zastoupit. Na křídlech druhého útoku po boku Davida Krejčího kouč Cassidy pravidelně střídá forvardy Craiga Smithe, Nicka Ritchieho, Jakea DeBruska nebo Anderse Bjorka, produktivní složení je ale stále v nedohlednu. V Krejčího lajně měl po svém příchodu z Anaheimu nastupovat Ondřej Kaše, avšak zdravotní problémy jej s výjimkou dvou úvodních duelů do hry zatím nepustily.

Navíc ani sám Krejčí zatím neprožívá nejlepší sezonu. Vyhlášený šikula, hračička a mozek ofenzivních akcí, se hledá. Asistoval na dvanácti brankách svého týmu, ale na premiérovou trefu v sezoně si musel počkat až do 12. března, kdy se v přesilové hře trefil do sítě Rangers. Krejčí samozřejmě nemá v hlavním popisu práce branky střílet, ale na jeho poměry se jednalo o velmi dlouhé čekání. Po psychické stránce mu jistě nepomohla ani situace z poloviny nedávného zápasu proti Islanders, kdy trefil hůl brankáře Semjona Varlamova, přestože stál před jinak zcela odkrytou brankou soupeřova týmu.

Medvědi tak musí hledat dál. Musí hledat ideální složení formací a hlavně musí začít střílet více branek. Na svatyně soupeřů v průměru posílají 31,4 ran za zápas, úspěšností střelby se ale řadí mezi nejhorší celky. V navíc velmi silné Východní divizi se musí mít neustále na pozoru, aby se postupnými krůčky nepropadli pod postupovou hranici do play-off.

Boston už v minulých sezonách ukázal svou obrovskou sílu, ale v té letošní zatím tak jistým dojmem rozhodně nepůsobí. Ve druhém utkání na ledě Pittsburghu však vyhrál 2:1 a hned v následujícím duelu změří síly s Buffalem, které prohrálo už dvanáctkrát v řadě. Dokáží Bruins potvrdit roli favorita a vyhrát po měsíci a šesti dnech druhý zápas za sebou? To se dozvíme v noci na pátek.

