NHL v číslech: Zasloužil by větší uznání. Letang, tahoun defenzívy Penguins

Doughty. Chára. Karlsson. Keith. Subban. Weber. V minulé dekádě se hovořilo především o těchto obráncích, i když šly jejich výkony v posledních letech dolů. Paradoxně se ale pak tolik nemluvilo o Kristopheru Letangovi, který si svoji výkonnost naopak stále udržuje na velmi dobré úrovni.

Kris Letang obránce, 34 let NHL 2021-2022 Z 1 G 0 A 1 B 1

Sice nikdy nevyhrál trofej pro nejlepšího obránce sezony, ovšem byl klíčovým hráčem Pittsburghu při všech třech vítězstvích ve Stanley Cupu mezi roky 2009 - 2017.

Pokud bychom měli zmínit jeho největší problém, určitě by to nebyla defenzíva, jak většina fanoušků mylně tvrdí. Jsou to Letangovy zdravotní problémy, s nimiž se celkem pravidelně potýká.

Být lepšího zdraví, jistě by se mu dostalo ještě většího uznání, které si skutečně zaslouží. Kris Letang totiž už více než 10 let patří mezi nejlepší obránce na světě.

Nejlepší sezony kariéry

Pokud se podíváme do minulosti na výkony Letanga a měli bychom vybrat jeho nejlepší sezony, pak stojí za zmínku sezony 2015/16 a 2018/19.

67 bodů v 71 utkáních. Jeden z nejlepších nahrávačů mezi beky v dané sezoně. Pozitivní vliv ('playdriving') na spoluhráče a zároveň člen obou speciálních formací.

Percentil 98 v kolonce 'offense' skutečně značí, že málokdo z jiných beků se mohl Letangovi směrem do ofenzívy vůbec rovnat. K tomu všemu předváděl i velice solidní výkony v obraně, na které navázal následně i v play-off, kde 15 body ve 23 utkáních pomohl Pittsburghu k dalšímu Stanley Cupu.

Ještě o něco lepší individuální sezonu odehrál Letang ve svých 31 letech. A to i přesto, že nastupoval ještě v těžší roli ('role difficulty') než sezony předtím.

Za zmínku stojí především vynikající percentil 97 v kolonce 'playdriving', což značí to, že pouze tři percentila ostatních obránců měli v té sezoně ještě lepší vliv na své spoluhráče než zadák Tučňáků.

Kdyby Letang v tomto ročníku nevynechal 17 utkání, velmi pravděpodobně by se dočkal nominace na Norrisovu trofej.

Současnost

Logicky se dá předpokládat, že se vzrůstajícím věkem půjdou i Letangovy výkony dolů.

Ovšem, jak už bylo zmíněno výše, jeho propad je zatím skutečně minimální oproti obránců jako Doughty či Keith.

Jak můžete vidět na kartě z minulého ročníku, Letang stále patřil k nejlepším ofenzivním obráncům v lize, který měl skvělý dopad jak na přesilové hry, tak i na oslabení.

Směrem dozadu to bylo o něco horší než v předchozích letech, ovšem stále nic příliš tragického. A při ohlédnutí za jeho ofenzivními čísly můžeme s čistým svědomím konstatovat, že se stále jedná o nejlepšího obránce Penguins.

Závěr

Doba Penguins, kdy by měli patřit mezi favority na zisk Stanley Cupu, se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Ovšem dokud budou zdraví Crosby, Malkin a právě Letang, je třeba s Pittsburghem i nadále počítat.

Letang navíc ihned v prvním utkání této sezony potvrdil, že je stále vynikajícím hráčem. Nebyli bychom vůbec udiveni, kdyby i v tomto ročníku nasbíral přes 50 bodů.

Tak či onak, už za svoji dosavadní kariéru si Letang zaslouží skutečně daleko větší uznání, než jaké se mu dostává od většiny fanoušků či expertů.

