NHL v číslech: Fleury versus Price aneb souboj velikánů

V semifinálové sérii mezi Vegas Golden Knights a Montrealem Canadiens proti sobě stojí dvě velká brankářská jména. Marc-André Fleury a Carey Price, dva kanadští brankáři, kteří v letošním play off podávají vynikající výkony.

Marc-André Fleury ve svých 36 letech prožívá jednu z nejlepších sezon v kariéře, když hodil za hlavu nepovedený loňský ročník. Carey Price naopak, zdá se, po rozpačité základní části opět načasoval formu ve správný čas. Oba jsou po dvou kolech play off klíčovými postavami svých týmů.

Základní část

Marc-André Fleury patřil v základní části jednoznačně mezi nejlepší gólmany NHL. Při zranění Robina Lehnera byl jasnou jedničkou Golden Knights, když nastoupil do 36 utkání, ve kterých si připsal úspěšnost zákroků 92,8 %. Vegas pomohl k 26 výhrám a celkově druhému místu po základní části.

Kromě těchto základních statistik byl i nejlepším brankářem v rámci porovnání obdržených a očekávaných gólů, když chytil o 19,2 gólu více, než jaká byla očekávání. To byl v tomto zkráceném ročníku nejlepší výsledek mezi všemi brankáři!

V porovnání s průměrem NHL chytil Fleury o 18,8 gólu více, než by chytil právě průměrný brankář NHL na jeho místě, a patří mu v tomto ohledu za základní část čtvrté místo. Jeho úspěšnost zákroků pak byla v porovnání s očekávanou lepší o 1,46 %, když pouze Alex Nedeljkovic z Caroliny měl lepší rozdíl než zkušený rodák z provincie Quebec.

Carey Price se v základní části na rozdíl od Fleuryho mezi nejlepší rozhodně řadit nemůže. A to již několikátou sezonu. V hlavní části sezony nastoupil Price do 25 zápasů, ve kterých pomohl Canadiens k 12 výhrám a měl úspěšnost zákroků 90,1 %, což je téměř jeho nejhorší číslo v celé kariéře.

Ani při pohledu na pokročilé statistiky nemohl před play off vládnout optimismus. Jeho úspěšnost zákroků byla horší o téměř devět desetin při porovnání s očekávanou a Price také inkasoval o 8,1 gólu více. To ho řadí až na 42. místo mezi brankáři, kteří čelili minimálně 500 pokusům, a o 11 míst za svého kolegu Jakea Allena.

Při porovnání s průměrem NHL to pak znamená, že Price inkasoval o 5,3 gólu více. Jake Allen se naopak pohyboval lehce nad průměrem, když chytil o 0,23 gólu nad průměr. Price byl v posledních čtyřech letech v kladných číslech navíc pouze jednou, a to v sezoně 2018-2019. Poslední dva roky patří, co se základní části týče, statisticky mezi ty horší brankáře.

Play off

I přesto, že se Priceovi v základní části už několik let po sobě nedaří, dokáže se na play off připravit. V tom letošním má prozatím úspěšnost zákroků 93,5 % a inkasoval v průměru méně než dvě branky (1,97) na zápas. Fleury pak ve 12 startech inkasoval průměrně 1,91 gólu a má úspěšnost zákroků 92,3 %.

Oba se pak nacházejí v popředí i v rámci porovnání inkasovaných gólů s očekávanými. Price chytil o 5,35 gólu více a patří mu za Hellebuyckem, který předváděl famózní výkony především proti Edmontonu, a Vasilevskim třetí místo. Hned za ním se ale nachází Marc-André Fleury, který chytil o 3,69 gólu více. Price má lehce navrch nad Fleurym i při porovnání úspěšnosti zákroků s očekávanou, kterou má lepší o 1,21 %, Fleury pak o 0,91 %.

Při porovnání s průměrnými výkony v play off Price chytil Canadiens navíc 4,8 gólů, což je nejlepší výkon ze všech brankářů. Fleury pochytal zatím dohromady 1,13 gólu nad průměr. Oba brankáři vynikají i proti střelám z bezprostřední blízkosti, kdy Fleury vévodí v tomto ohledu všem brankářům s úspěšností zákroků 89,3 %. Z nejnebezpečnějších míst inkasoval brankář Golden Knights devět gólů z 84 střel. Price je pak na čtvrtém místě s úspěšností 87,7 %, když inkasoval deset gólů z 81 střel.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o sérii brankářů, na které se mohou oba celky spolehnout. S trochou nadsázky se pak dá říci, že se hraje i o kanadské brankoviště na olympijských hrách v příštím roce. Pokud tedy skvělá forma oběma gólmanům vydrží.

