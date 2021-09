New York se těšil na Sakica. Všechno překazil úspěšný film

V NHL moc nabídkových listin na chráněné volné hráče nevídáme. Když už se tak ale stane, je z toho velká událost. Velké haló je v současnosti z rozporu mezi Carolinou a Montrealem. Dnes se však podíváme do historie, a sice do roku 1997, kdy se Rangers snažili z Colorada přetáhnout hvězdného Joea Sakice.

Devadesátá léta byla pro Rangers velice úspěšná. Samozřejmostí je pochopitelně zisk zatím posledního Stanley Cupu v roce 1994, nemalým úspěchem byl pak například i zisk Waynea Gretzkyho.

Když se psal srpen roku 1997, Rangers zatoužili po další superhvězdě. Na místě středního útočníka totiž vzniklo prázdno, jelikož Mark Messier odešel do Vancouveru. Jeho náhradu si tehdy Blueshirts vyhlédli v Coloradu, kde válel Joe Sakic. Představa, že první dva centry hrají Gretzky a Messier, byla pohádková.

A tak činovníci Rangers práskli do stolu a Sakicovi nabídli tříletý kontrakt v celkové hodnotě 21 milionů dolarů. Pokud by Avalanche tuto nabídku nedorovnali, Sakic by se stěhoval do New Yorku, zatímco by na opačnou stranu putovalo hned pět výběrů v prvním kole draftu.

Rangers si byli téměř jistí, že všechno klapne. Avalanche totiž sužovala těžká finanční situace. Tehdy ještě hráli na starém stadionu, kde chyběla luxusní místa za velké peníze, žádná velká společnost navíc do Colorada nesypala potřebné prostředky.

V kancelářích v Madison Square Garden zapřemýšleli a vymysleli chytře strukturovanou smlouvu. Už oněch 21 milionů dolarů dělalo Avalanche velký problém, Rangers to ale ještě zkomplikovali. Roční Sakicův plat měl činit pouhopouhé dva miliony dolarů. Háček tkvěl v tom, že by Sakic zbylých patnáct milionů dostal ještě to léto jako podpisový bonus.

Už to vypadalo, že ho Rangers opravdu ukořistí. Stalo se však něco nevídaného.

Colorado tehdy vlastnila společnost Ascent Entertainment. Jedna z jejich dceřiných firem Beacon Entertainment to léto pomohla financovat veleúspěšný snímek Air Force One, ve kterém si Harrison Ford zahrál roli prezidenta USA.

Beacon, a tím pádem i Ascent, si nárokovali deset procent ze zisku filmu. A jak se nakonec ukázalo, právě toto bylo klíčové. Snímek totiž jenom za první týden v kinech vydělal 37 milionů dolarů, celkově to pak bylo 315 milionů!

Díky smluvní dohodě o procentu ze zisku byli Avalanche zachránění. Ascent totiž neváhal a díky této finanční žíle dorovnal nabídku Rangers.

Zbytek příběhu dobře známe. Zatímco Sakic se stal klíčovým hráčem při zisku Stanley Cupu v roce 2001, Rangers svého dalšího centra pořádně nenašli. Náhradou za Sakice se nakonec stal Pat LaFontaine, jehož si Blueshirts přivedli z Buffala. Že by to však bylo povedené angažmá, to se říct nedá.

