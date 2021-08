Není čas ztrácet čas. Budeme konkurovat, myslí si Kreider

Když před pár měsíci na Manhattanu proběhl Velký třesk v podobě vyhazovu trenéra, prezidenta i generálního manažera, čekalo se, co bude dál. Nový šéf Rangers Chris Drury chtěl nastolit trošku jiný směr. Vyhrát co nejdříve a také řádně přitvrdit. Jestli se podaří zvítězit, to odpoví až čas. Druhá část plánu se mu ale povedla splnit, přišlo totiž několik zkušených borců, kteří dokážou přijmout i rozdat.

Jmenovitě jde o obránce Patrika Nemetha a Jarreda Tinordiho, do útoku pak přišlo trio Ryan Reaves, Barclay Goodrow a Sammy Blais.

„Nejen, že jsou to kluci, co tvrdě dřou, ale také kluci, co zastávali klíčové role ve vítězných týmech,“ pochvaluje si posily Chris Kreider, dlouholetý útočník Rangers. „Je nesmírně cenné přivést takové kluky. Budujeme vítěznou kulturu, oni tomu jistě pomůžou.“

Kreider je nejdéle sloužícím Jezdcem ze současného týmu. Třicetiletý expres má za sebou devět sezon v NHL, všechny v ikonickém dresu Newyorčanů.

„Je jedno, jaké má veřejnost očekávání, protože my máme plán jasný. Vyhrát každý další zápas, případně celou sérii i celou ligu,“ dodal Kreider. „Nezáleží na tom, jestli nás nazývají týmem na vzestupu nebo favority, my máme cíl pořád stejný.“

Správný vítězný tým by měl mít kapitána, který tým povede za úspěchem. Rangers na této pozici neměli nikoho od roku 2018, kdy svého tehdejšího kapitána Ryana McDonagha vyměnili do Tampy Bay.

Nový generální manažer Drury se nechal slyšet, že do příští sezony bude kapitán určitě jmenován. Kreider je na seznamu možných velice vysoko, a to vzhledem k jeho věrnosti k organizaci.

„Všechno dělá dobře,“ uznává Brian Boyle, který byl v týmu Rangers společně s Kreiderem. „Pamatuji si ho jako bažanta, co přišel z bostonské univerzity. Na tým měl ale okamžitý efekt. V týmu si zažil všechno a rázem je tam nejdéle sloužící. Pořád je velice rychlý, navíc dost inteligentní na to, aby věděl, jak vyhrát. Bylo by super ho vidět jako kapitána.“

Kreider je také prototypem hráče, které chce nové vedení týmu vidět. Pro mužstvo by udělal cokoliv, navíc je mu stále teprve třicet let. Pár sezon má ještě před sebou.

„Co tak z dálky vidím, Drury a jeho spolupracovníci tvarují tým do trošku jiného tvaru, než to dělalo minulé vedení,“ okomentoval ještě kroky Rangers Dominic Moore, dlouholetý hráč NHL. „Čas ukáže, jestli dělají dobře.“

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+