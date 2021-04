Nejlepší start v dějinách! Mantha sází jeden gól za druhým, takhle se neuvedl ani Ovečkin

Můžete mít tisíc a jednu výhradu k faktu, že Washington za Anthonyho Manthu obětoval Jakuba Vránu, Richarda Pánika, 1. kolo v letošním draftu a 2. kolo o rok později. Capitals šli nepochybně do rizika a hazardní výměna se jim nemusí ani zdaleka vyplatit. To ovšem ukáže až budoucnost. Co už je ale jasné teď a proti čemu by protestoval jen diletant, je prostá skutečnost, že kanadský hokejista začal novou štaci famózně. Líp než kdokoliv ve washingtonském dresu před ním.

Čtyři zápasy, čtyři góly!

Mantha se díky nedělní trefě do sítě bostonských Bruins stal prvním hráčem v klubové historii, co skóroval v prvních čtyřech zápasech za Capitals. Takhle se ve Washingtonu neuvedla žádná posila, ani žádný nováček. Nikdo, ani Alex Ovečkin.

A když už jsme u ruského kapitána Caps, tak vězte, že za poslední kvartet mačů dal tři góly. Dál nahání Marcela Dionna, stále pátého nejúspěšnějšího kanonýra všech dob. Ovečkin se hodně tlačí do střelby, tráví na ledě celé dvě minuty při přesilovkách. I tak ho Mantha od svého příchodu na vstřelené branky poráží.

A naplňuje slova, která řekl ihned po přestupu. "Mohu hodně pomoct v ofenzívě. Styl Washingtonu mi bude sedět, okamžitě zapadnu. Budu hodně střílet i tvořit hru."

Vskutku se mu to povedlo. S detroitskými Red Wings se rozloučil gólem, načež čtyřikrát skóroval na nové adrese. Poprvé v kariéře se trefil v pěti utkáních za sebou. Bleskurychle si sedl s TJ Oshiem a Nickem Bäckströmem, ladí mu to také ve druhém přesilovkovém komandu. Nechává vyniknout svou prvotřídní střelu.

Projektil značky Mantha. Takhle vyšperkoval rodák z Longueuilu svůj debut:

Dalo by se sklouznout k rychlým soudům, že se Mantha začíná Capitals vyplácet. Ale bylo by to stejně pošetilé jako z fleku označit washingtonského GM Briana MacLellana za blázna, co se nechal oškubat. Pojítko je jasné: soudy jsou předčasné a zajíci se počítají až po honu.

Spíše se bavme o tom, že výtečným startem Mantha hokejové veřejnosti naznačil, proč o něj MacLellan delší dobu stál. Čím respektovaného funkcionáře zaujal. Kreativitou, ranou, figurou, silou, bruslením. To vše dal borec s číslem 39 ihned na odiv.

Pro klub z hlavního města USA je v tuto chvíli zásadní, že se rychlonohý čahoun chytil. Že mu to lepí od samotného počátku a že evidentně v novém prostředí pookřál. Hokejem se baví, rozdává úsměvy, boduje (4+1), časuje formu na play-off. Bude v něm hrát poprvé.

Díky vzácné kombinaci herních dovedností a fyzických parametrů by mohl ve vyřazovacích bojích obstát lépe než Vrána. Tomu se dva roky po sobě v klíčové fázi sezony nepodařilo zapsat jediný bod. Dvakrát vyšel naprázdno. Za nula. I to je důvod, proč byl odejit.

