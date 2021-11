Nejlepší obránce minulé sezony zůstává v New Yorku. Rangers si jej pojistili na sedm let

O důležité podpisy není nouze ani během samotné sezony. V tomto případě se navíc nelze divit, že si Rangers pojistili svou hvězdu s předstihem, na prodloužení kontraktu se totiž domluvili s loňským vítězem Norris Trophy Adamem Foxem.

Rodák z New Yorku vstoupil do National Hockey League ve velkém stylu. První sezonu nasbíral v sedmdesáti zápasech dvaačtyřicet kanadských bodů.

Své osobní maximum se mu vloni povedlo ještě vylepšit, a to dokonce za kratší dobu. Na 47 bodů (5+42) dosáhl za pětapadesát utkání. Není tak divu, že se nakonec stal nejlepším obráncem sezony 2020/2021.

Ve svých třiadvaceti letech patří ke špičce ligy. A vedení Jezdců do něj nyní vložilo velkou důvěru i směrem do budoucna, s Foxem totiž podepsalo sedmiletý kontrakt v hodnotě 66,5 milionu dolarů, který mu začne platit příští rok. Aktuálně mu ještě běží nováčkovská smlouva.

„Během pouhých dvou sezon ukázal Adam, proč je tak důležitý pro naší organizaci a proč je jedním z nejlepších hráčů v NHL. Je to pro nás a pro naše fanoušky velká pocta, že můžeme pravidelně sledovat, co dokáže. Jsme rádi, že to tak bude dalších sedm let,“ řekl k podpisu generální manažer Chris Drury.

Svou neskutečnou formu si dokázal přenést také do aktuálně rozehrané sezony. V ní zatím stihl devět zápasů, v nich nastřílel dva góly a na dalších sedm přihrál. Má tak velký podíl na tom, že se Rangers drží na celkovém pátém místě ligové tabulky.

„Úleva, radost,“ popisoval prodloužení kontraktu samotný Fox. „Je to pro mě pochopitelně mimořádný moment. Cítím se, jako kdybych byl součástí Rangers celý život. Není místo, kde bych byl raději,“ dodal.

Ačkoliv všechna svá dosavadní utkání mezi elitou odehrál v dresu New Yorku Rangers, jeho cesta do klubu snů byla složitější.

Původně jej totiž draftovalo v roce 2016 Calgary, které na Foxe ukázalo ve třetím kole. Odtud se v roce 2018 stěhoval do Caroliny, ale ani zde se svého debutu v NHL nedočkal. Až o necelý rok později přišel poslední přesun, amerického zadáka získali právě Rangers.

