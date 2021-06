Nejlepší gentlemani. Matthews bojuje o další trofej, kdo jsou jeho konkurenti?

Play-off je v plném proudu, nicméně už tradičně vyhlašuje National Hockey League také vyhlašuje finální nominace na jednotlivá ocenění. Nově také známe trio, které se uchází o Lady Byng Memorial Trophy.

Ocenění se každoročně uděluje hráči, který kombinuje skvělé výkony se sportovním chováním a gentlemanstvím. V uplynulých letech se stali vítězi například coloradský Nathan MacKinnon či forvard Panthers Aleksander Barkov.

Letošní finální nominované trojici vévodí třiadvacetiletý Američan.

Jeho jméno je ale nejen příznivcům nejlepší hokejové ligy světa dobře známé. Auston Matthews patřil v základní části k tahounům Maple Leafs, svědčí o tom i fakt, že se se svými jednačtyřiceti góly stal nejlepším střelcem ligy.

V dvaapadesáti zápasech posbíral jen pět menších trestů, byť v průměru odehrál přes jednadvacet minut na utkání. V dosavadní kariéře si vykoledoval pouze šestapadesát trestných minut.

Teď má šanci na svou poličku přidat vedle Maurice Richard Trophy také další ocenění. Stal by se zároveň prvním hráčem Maple Leafs od Alexandera Mogilného (2002/2003), jenž Lady Byng Trophy získal.

Druhým adeptem je pilíř obrany Hurricanes Jaccob Slavin. Nejvytěžovanější hráč Caroliny strávil na ledě v průměru téměř třiadvacet minut. Byť na ledě létal téměř pořád a nastupoval převážně proti elitním formacím soupeřů, tak ve dvaapadesáti duelech inkasoval pouze jeden menší trest.

Kromě toho, že skončil na dvaadvaceti kladných bodech v tabulce pravdy, přispěl také patnácti kanadskými body do ofenzívy. Není pochyby, že hrál hlavní roli v krasojízdě Canes základní částí.

Posledním hokejistou této organizace, který trofej vyhrál, byl v roce 2002 legendární Ron Francis.

Třetím do party je kapitán Minnesoty Jared Spurgeon. Jeden z nejpřehlíženějších hráčů v rámci celé soutěže je ale v organizaci Wild velmi ceněný.

Mezi obránci Divočáků vyčníval, se sedmi góly a osmnácti asistencemi se stal vůbec nejproduktivnějším zadákem svého týmu. Průměrně odehrál přes dvaadvacet minut na utkání a na trestné lavici si odpykával jen tři menší tresty. Pakliže by Spurgeon trofej získal, stal by se vůbec prvním hráčem v historii organizace, kterému se to povedlo.

