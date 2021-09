Návrat v nedohlednu. Na NHL už to není, smutní Kesler

Někteří hráči by nejraději hráli do nekonečna. To ale pochopitelně nejde. Hlavní slovo má věk, případně zranění. S kombinací obou těchto nepřátel už delší dobu bojuje někdejší vynikající útočník Ryan Kesler. Ten před pár dny přiznal, že v NHL už ho s největší pravděpodobností neuvidíme.

Důvody jsou dva. Zaprvé už je mu sedmatřicet, zadruhé ho pekelně trápí kyčle. Palčivé problémy jsou dlouhodobého rázu. V květnu před dvěma lety byl Kesler na operaci s pravou kyčlí, letos v únoru pro změnu s tou levou.

„Po té první operaci jsem tvrdě makal, abych byl zpátky. Celé plány ale překazila druhá kyčel,“ líčil Kesler. „Upřímně řečeno, od toho, abych mohl říct, že jsem alespoň trochu blízko návratu, je hodně daleko. Nemyslím si, že se ještě někdy dostanu na úroveň NHL.“

Vypadá to tak na nevyhnutelný konec. Kesler však nemusí nijak extra smutnit. Má za sebou bohatou kariéru, jež čítá patnáct sezon, které Američan rozdělil mezi Vancouver a Anaheim.

Jeho poslední zápas ale začíná vypadat jako historické datum. Naposledy na led totiž skočil před dvěma a půl lety.

„V posledních letech kariéry jsem hokej nenáviděl,“ přiznal otevřeně. „Šel jsem na led a odcházel jsem v obrovských bolestech. Pak jsem ani nemohl dělat žádné běžné věci. Něco se ale pak zlomilo a hokej mě zase bavil. Druhý kyčel si však řekla, že mi to překazí, a vystavila mi další stopku.“

Tělo možná Keslerovi vrátilo to, jak náročný na něj byl. Kesler totiž vždy patřil k těm tvrdším útočníkům, málokdy vypustil souboj a v obraně byl jako doma. Ostatně i proto v roce 2011 vyhrál trofej pro nejlépe bránícího útočníka ligy. Kromě toho mu doma visí olympijské stříbro.

Kariéra v NHL je tak nenávratně pryč, Kesler má však plány jasné. Před pár dny byl totiž jmenován asistentem trenéra týmu do osmnácti let ve vývojovém centru amerických hokejistů.

S čím bude pomáhat? Asi nepřekvapíme. Mladé borce bude cepovat u vhazování a při hře v obraně i oslabení.

„Nejsem úplně ze hry. Bruslit ještě umím a na buly proti mladým si taky stoupnu,“ zavtipkoval Kesler. „Postupně se chci dostat k tomu, že budu zase schopný hrát na nějaké solidní úrovni. Uvidíme, teď se cítím jako osmdesátník.“

