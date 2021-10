Návrat ukradeného syna! Kotkaniemi si zahraje v Montrealu

Tenhle zápas se v kalendáři hledal hned, co se to stalo. Mluvíme pochopitelně o jedné z největších afér uplynulého léta, ve které hrál hlavní roli Jesperi Kotkaniemi a Carolina Hurricanes. Mladého Fina si Hurikáni uzmuli díky nabídkové listině, kterou se Montreal rozhodl nedorovnat. Tento týden, v noci na pátek, se oba týmy poprvé v sezoně střetnou. Na koho bude upřena pozornost, je jasné.

„Byl to jeden ze zápasů, které jsem po vydání rozpisu hned hledal,” řekl Kotkaniemi před ostře sledovaným duelem. “Těším se, až uvidím staré spoluhráče. Bude to super zápas.”

Osud Kotkaniemimu přál, jelikož na vytoužený zápas nemusel čekat vůbec dlouho. Pro zatím stoprocentní Hurricanes to bude teprve třetí zápas. V prvních dvou mladý centr zatím nezískal ani bod, nicméně přiznal, že si na život v novém městě a novou roli v týmu teprve zvyká.

„Zatím si to moc užívám. Raleigh je skvělé místo, kluci jsou taky super,” nemohl si nové prostřední vynachválit. “Všichni tvrdě makáme. Výsledky té dřiny můžete vidět na ledě. Jsem rád, že jsem se stal hráčem takového týmu.”

Kotkaniemi byl vybrán jako celkově třetím v draftu před třemi lety, kdy si ho vybral Montreal. Očekávání, která s tak vysokým výběrem přicházejí, však nenaplnil. 62 bodů v 171 utkáních není nic slavného. Když tedy Hurricanes nabídli plat šest milionů dolarů, Montreal se rozhodl nedorovnat.

„Dopadlo to dobře. Jsem tu šťastný a hokej mě tu moc baví,” dodal Kotkaniemi.

Neznamená to ale, že by Kotkaniemi cítil vůči Montrealu jakoukoliv zášť. „Mám odtud dobré vzpomínky. Jsem moc vděčný, že mě draftoval a dal mi šanci. Nemohl jsem si přát lepší místo, kde začít mou kariéru. Bylo to skvělé,” nechal se slyšet.

Po této sezoně ho čeká stejný scénář jako letos v létě. Smlouva má totiž pouze roční trvání. Po jejím konci bude mít opět stav chráněného volného hráče. Dá se však očekávat, že když za něj Hurricanes pustili první a třetí kolo v draftu, budou si ho chtít ponechat.

„Chtěl bych tu zůstat dlouhodobě, vůbec by mi to nevadilo,” řekl Kotkaniemi. „Každý chce udělat krok dopředu a vyhrát Stanley Cup. Na nic jiného tady nemyslíme. Kdybych řekl opak, lhal bych.”

