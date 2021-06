Návrat legend do osudové organizace. Sedinové se vracejí

Nebyla to otázka jestli, ale kdy. Když oba legendární bratři ukončili své kariéry, bylo jasné, že do organizace se časem vrátí. Tento scénář začíná nabírat reálných obrysů. V poslední době totiž Canucks plánují změny ve vedení týmu. V tom novém by pak velkou roli měla hrát obě dvojčata.

Není to pouhá fanouškovská spekulace. Média totiž vycházejí ze slov, která vyřkl šéf celé organizace, a sice generální manažer Jim Benning. Ten se v jednom z vancouverských televizních pořadů nechal slyšet, že místo v organizaci mají legendární Švédi jasné.

„Mluvíme spolu skoro pořád. Snažíme se dojít na to, jaká role by jim uvnitř týmu sedla nejlíp. Do čeho budou zasahovat, co budou moci ovlivnit a tak podobně,“ vysvětloval Benning.

Oba není třeba moc představovat. Daniel a Henrik Sedinovi jsou ve Vancouveru modlami. Společně na pobřeží Pacifiku strávili sedmnáct sezon. V roce 2018 se pak rozhodli své hráčské kariéry ukončit. Jejich kariéry jsou ověnčeny hráčskými rekordy, nejcennější trofej jménem Stanley Cup se jim však nikdy nepodařilo získat.

„Když skončili své hráčské působení, potkali jsme se u mě v kanceláři. Tehdy jsme jim s majitelem Aquilinim řekli, že pokud budou mít zájem pracovat v organizaci, dveře budou mít vždy otevřené,“ dodal Benning.

Práce činovníků ale není nic lehkého. To, že jste vynikající na ledě, je sice dobrý předpoklad k úspěšnému působení na kancelářské pozici, nicméně žádná záruka zde neexistuje. Bratři Sedinovi však vždy patřili k těm nejinteligentnějším hokejistům své generace.

I tak se ale prvně budou muset zaučit.

„Budou se muset naučit, jak to celé soukolí funguje jako celek,“ potvrdil Benning. „Ze začátku budou u všeho. Od plánování všech hokejových operací až po budování týmu. Sami se to chtějí naučit. Už se zmínili o draftu a skautování.“

Dá se tak předpokládat, že švédští mazáci se tak představí spíše v roli poradců či učňů. To potvrdil i novinář Thomas Drance, který napsal: „Nechystají se pro ně role, ve kterých by měli hlavní rozhodovací pravomoci. Nic jako prezident nebo generální manažer.“

Benning však nepochybuje o tom, že se oba řemeslu rychle přiučí. „Nechtějí se jen uklidit do kanceláře. Chtějí se naplno zapojit a pomoct organizaci,“ přitakal.

