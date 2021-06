Mrázek využil šance a pomohl Carolině k vítězství! Marchand vystřelil výhru Bruins

Důvěru v brance Caroliny dostal Petr Mrázek a bylo to skvělé rozhodnutí. Český brankář byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu a především dovedl Canes k důležitému vítězství. Hvězdou druhého nočního klání se stal Brad Marchand, jenž v prodloužení rozhodl o výhře Bruins.

NEW YORK ISLANDERS - BOSTON BRUINS

1:2pp. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

STAV SÉRIE: 1:2

Boston byl odměněn za aktivitu

Boston vstoupil do zápasu velmi aktivně a byl za to odměněn vedoucím gólem. Bruins po celý zápas měli střeleckou převahu, další branku ale přidat nedokázali a v 55. minutě vyrovnal Mathew Barzal. V prodloužení ale vyslal na branku Varlamova záludnou střelu z úhlu Brad Marchand a rozradostnil všechny fandy Bostonu.

Branky a nahrávky

55. Barzal (Palmieri, Pulock) – 6. Smith (Hall, Grzelcyk), 64. Marchand (McAvoy, Bergeron).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 41 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,12 %, odchytal 63:36.

Tuuka Rask (BOS) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,55 %, odchytal 63:36



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:42

David Krejčí (BOS) – 0+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:23



Tři hvězdy utkání

1. Brad Marchand (BOS) - 1+0

2. Semjon Varlamov (NYI) - 39 zákroků

3. Taylor Hall (BOS) - 0+1

TAMPA BAY LIGHTNING - CAROLINA HURRICANES

2:3pp. (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)

STAV SÉRIE: 2:1

Mrázek podržel Hurricanes

Carolina úvodní dva zápasy prohrála a do Tampy jela defacto bojovat o holý život. Poprvé v play-off se do branky Canes postavil Petr Mrázek a bylo to skvělé rozhodnutí. Český brankář za celý zápas pochytal pětatřicet střel a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

Klíčovou postavou zápasu se poté stal útočník Jordan Staal, kterému se povedlo v prodloužení tečovat střelu Aha a Hurricans mohli začít slavit výhru 3:2.

Branky a nahrávky

29. Point (Kučerov, Stamkos), 37. Killorn (Kučerov, Point) – 26. Pesce (Svečnikov, Aho), 28. Aho (Teräväinen, Slavin), 66. Staal (Aho, Teräväinen).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 27 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 65:57

Petr Mrázek (CAR) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6%, odchytal 65:57



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:38

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:08

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:28

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:10



Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) – 1+1

2. Petr Mrázek (CAR) – 35 zákroků

3. Brayden Point (TBL) – 1+1

