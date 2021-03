Mrázek už trénuje. Hovoří se o návratu v neděli

Už víc než měsíc chybí Petr Mrázek spoluhráčům z Caroliny. Povzbudivé je, že jeho návrat se blíží. Podle aktuálních informací by měl český gólman brzo znovu naskočit do hry.

Těsně po zranění se hodně bál. Po kolizi s Maxem McCormickem se původně obával, že si zlomil zápěstí nebo aspoň několik prstů. Bolest vystřelovala do celé paže. Když uviděl houpající se palec, ke střídačce doslova vystřelil. Lékaři se dvakrát pokusili vrátit vykloubený prst na místo.

„Můžu říct, že jste v šoku,“ vzpomínal Mrázek před pár dny. „Zpočátku tolik necítíte, když vám s tím doktoři lomcují. Příjemný pocit, když to zapadne zpátky. Úleva. Byl jsem šťastný, že ho vrátili, protože jsem od dalších hráčů a přátel slyšel, že se to někdy nepovede.“

Tentokrát horší scénář nenastal. Český gólman absolvoval 3. února operaci a od té doby rehabilituje. V sobotu už trénoval s hokejkou v ruce. V podstatě je krůček od návratu do hry.

V bráně za něj zaskakovali James Reimer a Alex Nedeljkovic. Carolina letos válí, v Centrální divizi patří s Tampou Bay a Floridou k nejlepším. V době Mrázkovy absence tým většinu utkání vyhrál, o těch šest porážek se oba gólmani podělili rovným dílem; Nedeljkovic padl jednou v prodloužení.

Podle generálního manažera Dona Waddella tým cílí Mrázkův návrat na tento víkend, v neděli proti Floridě. Sám brankář si konkrétní datum stanovit nechtěl. „Uvidíme, jak to půjde, rád bych hrál už tohle pondělí, kdyby to šlo,“ řekl před týdnem. „Beru to den za dnem, záleží, jak se bude cítit ruka. S těmito zraněními je to těžké říct.“

Přestože Hurikáni Mrázkovou absencí zásadně neutrpěli, rodák z Ostravy byl na počátku sezóny velkým příslibem. Ve třech zápasech, které začínal jako jednička, vychytal dvakrát nulu. Průměr obdržených branek má jen 0,99, procento úspěšnosti zákroků 95,4.

„Doufejme, že ho budeme mít zpátky, jak jen to půjde. Na ledě jsme ho ještě moc neviděli, ale zlepšuje se,“ těší se obránce Dougie Hamilton.

