Motivovaný Saros o Rinnem: Pekka mi bude chybět, ale nemohl chytat navždy

Má v kapse novou smlouvu na 20 milionů dolarů. I to je důvod, proč Juuse Saros září nadšením. "Jasně, mám z toho kontraktu velkou radost. Myslím si, že je dobrý pro obě strany. Chtěl jsem zůstat v Nashvillu a chytat před našimi fanoušky," říká gólman Predators. Momentálně tráví čas v Helsinkách, kde chodí na led s dalšími Finy z NHL, včetně svých spoluhráčů Mikaela Granlunda a Eeliho Tolvanena. Chystá se tam na zdánlivě obří výzvu: definitivně nahradit Pekku Rinneho.

Slavnější a starší krajan nedávno oznámil konec kariéry.

Coby klubová ikona, vítěz Vezinovy trofeje, dlouhodobá tvář ligy. Rinneho otisk v zámořské soutěži je zkrátka tuze hluboký.

Saros každopádně už jasně ukázal, že byť je postavou daleko drobnější a chytá odlišně, může být zdatným nástupcem dobrosrdečného obra z Kempele. Vždyť v minulé sezoně skončil v hlasování o Vezinu šestý, o Hart Memorial Trophy jedenáctý.

Úspěšnost zákroků vyšrouboval na 92,7 procenta!

V NHL se zkrátka již nějaký ten pátek dobře ví, že Saros umí divy. A lichotí mu i soudy hokejových analytiků. Ostatně podle CSA, firmy bývalého brankáře Stevena Valiquetta, od konce února mezi maskovanými muži vládne.

V čem přesně? Zabránil nejvyššímu počtu očekávaných tref soupeřů. Skvělá práce od nejmenšího gólmana NHL!

S tím, že čelí takřka sisyfovskému úkolu, to tedy nebude tak horké. Všem demonstroval, že na to, aby zastoupil Rinneho má. "V minulé sezoně od Pekky prakticky převzal post jedničky," ví i nashvillský generální manažer David Poile.

Jediným otazníkem je, zda si Saros poradí s velkou zápasovou porcí, odhaduje se, že by měl nastoupit až do 60 mačů. Pokud by na své cestě mezi absolutní brankářskou špičku zavrávoral, v záloze bude připravený David Rittich.

Takové úvahy si ale teď Saros nepřipouští. "Jsem připravený udělat další krok, stát se oporou a táhnout tým," hlásí v rozhovoru pro NHL.com. Už nechce být padawanem, byť jej odchod dlouholetého učitele a parťáka dojal.

"Když mi Pekka zavolal s tím, že končí, byla to pro mě emotivní chvíle. Moc rád jsem s ním tvořil tandem, byly to úžasné časy. Nemohl ale chytat věčně, to je asi jasné," prohodil Saros s tím, že je ohromně vděčný za společné roky.

K Rinnemu během dospívání vzhlížel, tehdy snad ani nesnil o tom, že jednou budou chytat za stejný mančaft a vytvoří silné duo. "Je to až úsměvné, jak se moje kariéra vyvinula," podotkl Saros pobaveně.

V šestadvaceti letech se ale nehodlá topit v nostalgii. Naopak. Cítí silnou motivaci a chce zářit.

"Tým potkalo pár velkých změn, ale tak to ve sportu chodí. Myslím si, že máme kádr plný mladých nadšených kluků. Na všechny se těším," vyhlíží chvíli, kdy opět vstoupí do kabiny Preds. Rinneho už tam nepotká, s konečnou platností začíná jeho éra.

