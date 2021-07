Montreal jasně Tampu přestřílel, přesto prohrál. Vasilevskij znovu ukázal extratřídu

Už jen pouhé dvě vítězství jsou hokejisté Tampy Bay od obhajoby Stanley Cupu. Svěřenci trenéra Jona Coopera porazili Montreal i podruhé, tentokrát se na výhru ale pořádně nadřeli. Po čtyřiceti minutách měli Canadiens dvojnásobnou střeleckou převahu. Do kabin však šli spokojenější domácí, kteří vedli o gól. Ve třetí třetině ještě Ondřej Palát potrestal hrubku montrealské defenzívy a rázem bylo rozhodnuto. Tampa slavila výhru 3:1.

Tampa hrála v první třetině častěji před bránou soupeře, nicméně Montreal čekal na vhodné momenty k brejkům a několikrát do otevřenější obrany opravdu vyrazil. Zřejmě nejtěžší zákrok první třetiny musel vytáhnout Andrej Vasilevskij, jehož hůl přečetla úmysl útočníka Nicka Suzukiho.

První branky se tak diváci dočkali až ve druhé třetině. V její první polovině si Jan Rutta vyměnil místo s Anthonym Cirellim a druhý jmenovaný i s potřebnou dávkou štěstí propálil hostujícího brankáře. Montreal však záhy z přesilovky srovnal a v daný okamžik byl rázem na koni on. Vasilevskij Tampu znovu několikrát podržel.

Zlomový moment utkání nastal zhruba sekundu před koncem druhé periody. Barclay Goodrow ještě ve středním pásmu zabojoval o puk, poté si obhodil obránce Bena Chiarota a následně vybídl Blakea Colemana. Útočník Tampy s číslem 20 na dresu ještě před sirénou dokázal vstřelit nakonec rozdílovou branku.

„Na konci druhé třetiny jsme bohužel ztratili koncentraci. Zbytečně jsme propadli a soupeře jsme pustili do přečíslení. Je to velká škoda, protože v zápase jsme jinak hráli opravdu dobře,“ smutnil dočasný kouč Montrealu Luke Richardson.

A co k důležitému gólu řekl sám střelec? „To, že jsem se do zakončení položil po ledě, to byl jen takový reflex. Věděl jsem, že mě rychle dostupují, tak jsem se prostě do toho položil. Určitě jsem to takhle neplánoval, ale vzešlo to ze situace. Goody (Barclay Goodrow) mi to nemohl dát na lepší místo,“ pousmál se Coleman.

Kanadský celek byl zaskočen. Poměr střel na bránu vyzníval 29 ku 13 v jeho prospěch, v utkání ale prohrával o gól. Ve třetí třetině se už nedostával do velkých příležitostí a navíc domácí Blesky ještě jednou trestaly. Nepřesnou zpětnou přihrávku zpoza brány předvedl Joel Edmundson, jenž tak nešťastně vybídl ke skórování Ondřeje Paláta.

„Tampa se ve třetí třetině zlepšila. Rozhodně se na nás nelichotivě projevil inkasovaný gól ze závěru druhé třetiny. Poté jsme to už nebyli my,“ pronesl útočník Montrealu Corey Perry, který se hned několikrát během utkání objevoval v zajímavých střeleckých pozicích na brankovišti. Ani jednou však Vasilevského nepřekonal.

A právě ruský brankář, momentálně nejlepší muž v masce v letošním play-off, dokázal zastavit dvaačtyřicet střel soupeře. Tampa se tak hlavně díky němu ujala vedení 2:0 na zápasy. „Andrej zachytal opravdu skvěle. Víme, že jsme nepodali úplně nejlepší výkon, ale právě taková ubojovaná vítězství dělají velké týmy,“ nechal se po zápase slyšet trenér Lightning Jon Cooper.

„Dnes měl hodně práce, ale vybavuji si i zápasy, ve kterých měl třeba jen dvacet zákroků, ale z toho tři nebo čtyři opravdu těžké. V tomto období každý tým potřebuje výborného brankáře a my jej máme,“ doplnil Cooper na adresu Vasilevského.

Tampa se však musí mít v dalším pokračování série na pozoru. Montreal pořádně vystrčil své růžky a zároveň ukázal, že v Bell Centre nedá svou kůži lacino. Favorit má sice druhý pohár v řadě na dosah, ještě však nic rozhodnuto ani zdaleka není. Pokračování přijde na řadu v noci z pátku na sobotu znovu ve 2:00.

