Mistr kanonád. Zibanejad sype góly a velí: Musíme dál vyhrávat, jinudy cesta nevede

Když se zadíváte na postavení newyorských Rangers ve Východní divizi a ihned poté na jejich skóre, zůstanete stát v němém úžasu. Vždyť tradiční klub z Manhattanu se pohybuje mimo postupové body do play-off, přesto dal o 33 gólů víc, než sám inkasoval. Blueshirts mají patent na vysoké výhry, umí na ledě předvést úchvatný ohňostroj ofenzivních nápadů a nádherných akcí. I díky Miku Zibanejadovi, jemuž se čerstvě povedlo nasázet už třetí hattrick v sezoně.

Tři hattricky v sezoně 2020/2021?

To dosud zvládl jediný kanonýr. Ano, švédský vlasáč Zibanejad! Třetí show, při níž tradičně padávají na led čepice, kšiltovky a další pokrývky hlavy, vystřihl v noci na pondělí proti buffalským Sabres a zařídil jím cenné vítězství 6:3.

Zibanejad opět ukázal, že je od půlky března v neskutečném laufu. Od té doby stihl krom tria hattricků dalších sedm tref, celkem nasázel 16 branek! Nikdo v celé NHL není za toto období tak úspěšný jako rychlonohý syn Íránce a Finky.

Osmadvacetiletý forvard byl zkraje sezony v krizi, nedařilo se mu, mnozí už měli jeho výtečné výkony z ročníku 2019/2020 (za 57 mačů dal 41 gólů a nastřádal 75 bodů) za pouhou šťastnou souhru okolností.

Jenže pak přišly dvě šestibodové erupce proti Letcům z Philadelphie a Zibanejad se rozjel. Za poslední třicítku zápasů stihl 39 bodů! Navrch ukázal, že pokaždé k ruce nutně nepotřebuje Artěmije Panarina, Buffalo zničil s jinými kumpány.

Proti Šavlím totiž opět nastoupil s Pavlem Bučněvičem a Alexisem Lafrenièrem. "Hraju se dvěma skvělými útočníky, oba mě hledají svými přihrávkami. Já pak už musím jen vystřelit a modlit se, že to projde do sítě," povídal úspěšný střelec.

Zibanejada pochopitelně trápí, že vysoké výhry střídají Jezdci se zbytečnými porážkami. Doplácejí na bídný vstup do sezony, kdy rozhodně nepůsobili a nehráli jako kandidát na postup do play-off.

Mančaftu samozřejmě nepomohla ani Panarinova absence, poté co byl svým někdejším koučem Andrejem Nazarovem obviněn z napadení osmnáctileté dívky. Teď by se borci z New Yorku rádi do postupové čtyřky probili, ale pozici mají složitou.

Bostonští Bruins vlastní dvě utkání k dobru a čtyři body náskoku. "Musíme dál vyhrávat, jiná cesta není. Uvidíme, na co to bude stačit," prohodil Zibanejad. Ne, on ani jeho kumpáni tuhle bitvu předem nebalí. Chtějí se o postup porvat.

"Soustředíme se prostě na každý mač, co je zrovna před námi, a jdeme do něj s tím, že chceme zvítězit," nastínil očekávanou taktiku Rangers. Spolu s dalšími tahouny Panarinem a Adamem Foxem v klíčové fázi sezony září. Bude to stačit?

