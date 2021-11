Měl být hvězda, teď je rád za farmu. Ho-Sang si užívá v Torontu

Někdy se prostě výběr v prvním kole nepovede. Mluvit o tom můžou v každé organizaci NHL. O někom se mluví více, o někom méně. Josh Ho-Sang byl však vždycky na očích. Když si ho před sedmi lety vybrali Islanders ke konci prvního kola draftu, slibovali si od něj velké věci. Hokejový rebel je však nyní rád i za torontskou farmu.

Rodákovi z ontarijského města Thornhill byl nadělen velký talent. V juniorských soutěžích předváděl v ofenzivě výjimečné kousky, za které si nakonec vysloužil vysokou pozici v draftu.

Vybrali si ho New York Islanders. Nicméně tak rychle, jak jeho kariéra vyrostla, tak také spadla. V NHL odehrál ke dnešnímu dni pouhopouhých třiapadesát utkání. Více času strávil na farmě. Po několika letech mu došla trpělivost a požádal o trejd. Nikdo o něj neměl zájem, a tak se musel spokojit s hostováním na farmě St. Louis.

S počátkem letošního roku mu byl povolen přesun do Švédska, kde o něj projevilo zájem Örebro. Za to ale Ho-Sang odehrál pouze pět utkání, pak s ním klub odmítl další spolupráci. Jednoduše nestíhal.

„Švédsko bylo super, akorát mě zastihlo ve špatné situaci. Došel jsem tam v půlce sezony, takže všichni byli rozjetí, zatímco já přijel z Toronta, kde byly zavřené stadiony a já nemohl vůbec trénovat,“ vysvětloval své trápení.

Nic ale nevzdal a chytil laso, které po něm hodil další švédský prvoligový klub.

„Do Linköpingu bych chtěl vzkázat jedno velké díky, protože mi tam změnili život,“ říkal upřímně. „Nebudu se pouštět do konkrétních věcí, ale tamější trenér změnil nejen můj pohled na hokej, ale také na život.“

Těžko říct, co na Ho-Sanga zabralo, nicméně jakousi “facku“ potřeboval. Jeho chování mimo led bylo mnohdy zpochybňováno. Věci si dělal po svém a většinou na to i doplatil. Kupříkladu v roce 2015 ho museli v první den tréninkového kempu budit trenéři, zatímco zbytek hráčů už byl dávno na ledě. Hned ten den si sbalil kufry a vrátil se do juniorky.

„Stačilo kravin, už dospěj,“ vzkázal mu tehdy přes média generální manažer Garth Snow.

Teď je mu 25 a v Torontu, kde ho před sezonou podepsali, doufají, že konečně dospěl. Zatím si vede nadmíru skvěle. Žádnou nežádanou pozornost mimo led nepřitahuje. Když však hraje, je to konečně ono. Zatím má v šesti utkání pět branek a patří mezi klíčové útočníky Marlies. O návratu do NHL však nepřemýšlí.

„Už je mi to celkem jedno. Už v hlavě nemám jenom to, abych hrál NHL,“ vysvětloval. „Hokej pořád miluju, ale už jsem ve stádiu, kdy chci, aby mě živil. Není to nic lehkého, protože celé dětství sníte o NHL, aby vám pak říkali, že ještě nejste připraven. Když je vám osmnáct nebo dvacet, těžko to koušete. Byl to i můj případ, byl jsem naštvaný a dělal hlouposti. Teď jsem rád za tu příležitost, kterou mi Toronto dalo.“

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+