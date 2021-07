McDavid nespokojen s rozhodčími. Mají dvojí metr, stěžuje si

Je to věčná debata. Hokej v play off je jednoduše jiný než v základní části. Odbourávají se hranice, jede se na krev. K faktorům, které k tomu přispívají, jsou i výkony rozhodčích. Ti totiž v bojích o Stanley Cup pouštějí mnohem více faulů než obvykle. Do zápasu prostě svými výroky nechtějí zbytečně zasahovat. A přesně to je věc, která se nelíbí Connoru McDavidovi.

Poté, co fenomenální hokejista ovládl udílení individuálních cen, dostal příležitost také k mnoha rozhovorům. A právě zde přišla na řadu nevyrovnanost výroků rozhodčích.

„Práce rozhodčích je nesmírně těžká. Hra je strašně rychlá a všechno se děje během mrknutí oka. Některé věci jsou pro ně těžké zachytit,“ začal přívětivě McDavid. „Nicméně i tak bych byl rád, kdyby jejich práce vypadala stejně v lednu i v květnu. Nechci to jenom já, chtějí to všichni hráči. V ostatních sportech to možné je, nevím, proč u nás ne.“

Možná někdo namítne, že z McDavida pouze mluví frustrace. Jedna výhra z posledních osmi zápasů v play off, to je prostě málo.

Nicméně faktem zůstává, že výkony rozhodčích v NHL jsou v některých zápasech opravdu velmi špatné. Dom Luszczyszyn, novinář serveru The Athletic, dokonce napsal, že výkony rozhodčích v play off jsou dlouhodobě více než rozpačité.

Komisionář NHL Gary Bettman ale nevidí žádný problém.

„Standart rozhodčích v NHL by měl být vysoký. A já si myslím, že to splňujeme,“ řekl Bettman. „V play off jde ale mnohem o víc, takže hráči přitvrdí a hrají na krev. Tak to prostě v našem sportu a naší lize je.“

Mnohem větší starostí je ale pro Bettmana olympiáda, která se bude konat za rok. Na té by neměli hráči z NHL chybět, to samé platí i o sportovním svátku v roce 2026. Pro Bettmana je však velkým strašákem koronavirus.

Pro hráče je však olympiáda opravdovým svátkem, na kterém jednoduše nechtějí chybět. To samé pochopitelně platí pro McDavida.

„Když jsme podepisovali novou kolektivní smlouvu, olympiáda byla klíčovým bodem. Chceme na ní být,“ mluvil za všechny McDavid. „Máme podepsaný závazek, liga pro to musí udělat všechno. Čekáme, že tam pojedeme. A taky čekáme, že nám v tom liga nebude bránit.“

