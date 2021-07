Masky jsou rozdány. Poznejte brankoviště Seattlu, kde figuruje i české jméno

Rozšiřovací draft je u konce. Celek Seattle Kraken bude od příští sezóny součástí kanadsko-americké NHL a nyní už je známa také celá soupiska. Brankoviště Krakenů bude hájit trio Chris Driedger, Joey Daccord a také Vítek Vaněček, jenž se stal jediným Čechem, který byl v tomto draftu zvolen.

Sázka na nejistotu. Tak by se dal nejjednodušeji popsat draft Seattlu, co se obsazení brankoviště týče. Ani jeden ze zvolených maskovaných mužů totiž na svém kontě nemá v nejprestižnější hokejové lize světa ani padesát startů.

Jako první z brankářského tria zaznělo jméno Chrise Driedgera, jenž byl přímo v místě dění přítomen. O pár chvil později bylo známo, že se k týmu nakonec nepřipojí Carey Price, jehož jméno bylo v posledních dnech v souvislosti s novým týmem také velmi často skloňováno. Další volbou Krakenů byl Joey Daccord a přibližně v polovině draftu byl vybrán i Vítek Vaněček, jenž je nakonec jedinou českou stopou v novém týmu.

Generální manažer Seattlu Kraken Ron Francis byl přímo na pódiu při výběru všech hráčů a právě na něj byl také směřován dotaz ohledně Careyho Price a jeho potenciálního působení v novém celku NHL. „Kdykoliv vidíte hráče jako Carey Price dostupného, tak to musíte samozřejmě zvážit. Pochopitelně jsme přesně to udělali, vedli jsme na toto téma spoustu diskusí, avšak nakonec jsme se rozhodli tak, že se budeme ubírat jiným směrem.“

Chris Driedger – 27 let, 38 zápasů, 92,3% úspěšnost zákroků

Bývalý brankář Floridy Panthers, který se mohl stát nechráněným volným hráčem, byl první volbou do brankoviště Krakenů. Poslední sezónu měl velice solidní, když s bilancí 14-6-3 dokázal přechytat Sergeje Bobrovského. Úspěšnost zákroků 92,7 %, průměr 2,07 obdržených branek na zápas a tři vychytaná čistá konta v základní části dokazují, že se jedná o kvalitního brankáře, jenž se může stát úspěšnou jedničkou nového celku. Do NHL byl draftován Ottawou Senators v roce 2012, kdy byl vybrán na celkové 76. pozici.

Joey Daccord – 24 let, 9 zápasů, 89,4% úspěšnost zákroků

Jedná se o poměrně neznámé jméno, což je vzhledem k počtu odchytaných zápasů v NHL pochopitelné. Joey Daccord si svůj debut v NHL odbyl v sezóně 2018/2019, kdy však dostal pouze jednu příležitost, jelikož ve svém prvním zápase obdržel pět branek. Zbylých osm startů si připsal v poslední sezóně, kdy zaskakoval za zraněného Matta Murrayho a podobná role jej s největší pravděpodobností čeká také v novém působišti. Do NHL byl draftován Ottawou Senators v roce 2015 jako celková 199. volba. Platný kontrakt má ještě na další dvě sezóny, za které si dohromady vydělá 1,5 milionu dolarů.

Vítek Vaněček – 25 let, 37 zápasů, 90,8% úspěšnost zákroků

Jedná se o jedinou českou stopu v draftu Krakenů. Upoutal na sebe pozornost velmi povedenou sezónou, kdy k bilancím 21-10-4, 90,8% úspěšnost zákroků a 2,69 obdržených branek na zápas přidal také pět vychytaných čistých kont. Byl v rámci brankářů nejúspěšnějším nováčkem v počtu vítězství. V play off neodchytal ani jeden celý zápas, když se hned v prvním utkání zranil a následně se do sezóny už nezapojil. Teď jej čeká nejspíše boj o post brankářské jedničky s Chrisem Driedgerem, který však zřejmě má o něco lepší výchozí pozici. Do NHL byl draftován v roce 2014, kdy si jej na celkové 39. pozici vybral Washington Capitals, kde odchytal předešlou sezónu. Kontrakt, jenž mu vynese 716 667 dolarů, má platný ještě na příští sezónu.

