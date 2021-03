Marodka v ottawském brankovišti: Daccord má nejspíš po sezoně, jak jsou na tom ostatní?

Ani letos nezažívá Ottawa optimální sezonu. Klub z hlavního kanadského města je ve své divizi poslední a teď navíc musí řešit problémy s rozrůstající se marodkou, která zasáhla především brankářský post.

Nejhůře z gólmanů Senators je na tom čtyřiadvacetiletý Joey Daccord. Bostonský rodák musel odstoupit z posledního utkání proti Vancouveru, když si ve třetí třetině poranil levou nohu a led opouštěl za pomoci spoluhráčů.

Podle dostupných informací to vypadá, že pro něj letošní ročník skončil. „Bude to dlouhodobější zranění, nějaký čas bude mimo. Z toho, co mi bylo řečeno to vypadá, že má po sezoně,“ řekl stanici TSN generální manažer Pierre Dorion.

Daccorda mezi třemi ottawskými tyčemi vystřídal ve zmíněném utkání s Vancouverem dvaadvacetiletý Filip Gustavsson. Mladý Švéd udržel čisté konto až do samostatných nájezdů, kde na něj vyzrál Adam Gaudette.

Pro Senators, kteří už tak nejsou spokojeni s brankáři, je absence Joeyho Daccorda problémem. Na marodce jsou totiž v tuto chvíli hned tři maskovaní muži – zmíněný Daccord, Matt Murray a rovněž Marcus Hogberg.

Murray, jenž podepsal smlouvu s týmem před letošní sezonou, zatím odchytal největší porci zápasů a dá se považovat za klubovou jedničku, byť jeho výkonnost tomu zatím tolik neodpovídá. Datum jeho návratu se pohybuje v rozmezí týdnů. Dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru trápí problémy v horní části těla.

Blízko zotavení je také Marcus Hogberg, kterého naopak zastavily zdravotní trable v dolní části těla. Podle informací generálního manažera by se měl na konci tohoto měsíce přesunout do AHL, aby se tam po zranění rozehrál.

V návaznosti na zraněné si Ottawa z listiny nechráněných hráčů stáhla brankáře Antona Forsberga, jenž se do hlavního města stěhuje z Winnipegu.

Švéd s osmačtyřiceti odchytanými zápasy v National Hockey League už s novým zaměstnavatelem trénoval a pravděpodobně si odbyde letošní debut v následující bitvě proti Calgary.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+