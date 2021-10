MacKinnon vyhlíží úspěch: Jsme lepší než loni

Vlastně je to trochu s podivem. Colorado už má několik let skvělý tým a řadí se do velice úzkého okruhu favoritů. Osud však organizaci z Denveru zatím nepřeje. Všichni fanoušci Avalanche však doufají, že se to v blížící se sezoně konečně zlomí. Ještě aby ne, když mají na soupisce jednoho z nejlepších hráčů světa!

Nathan MacKinnon je rozhodně hvězdou první jakosti. V posledních čtyřech sezonách se hned třikrát vešel mezi trojici finalistů o Hartovu trofej, která se uděluje nejužitečnějšímu hráči v lize. Týmový úspěch je však stále v nedohlednu. Stopy frustrace? S tím na MacKinnona nechoďte.

„Musíme to hodit za hlavu a posunout se dopředu,“ řekl novinářům, když se ho zeptali, jestli ho stále trápí brzké vypadnutí v play off. „Bylo by těžké hrát celou sezonu s tím, že jsem naštvaný. Jsem v pohodě, užívám si život a těším se na sezonu.“

V žádném případě se nedá říct, že by MacKinnon udělal v play off málo. Poté, co Laviny získaly Prezidentův pohár pro nejlepší tým základní části, podlehly v druhém kole Vegas. A to i přes to, že v sérii vedly dva nula. MacKinnon samotný stihl v posledních vyřazovacích bojích sbírat přes dva body na zápas.

„Nedá se nic dělat, vždycky můžeme cílit na další sezonu,“ dodal. „Jasně, že jsem motivovaný, vždyť jdu do své deváté sezony a nic jsem nevyhrál. Předminulou sezonu jsme měli velkou šanci to vyhrát, v té poslední jsme, myslím, byli nejlepší tým ligy. Z nějakého důvodu jsme to však nedotáhli do konce.“

Avalanche se stejně jako ostatní týmy nevyhnuli menší obměně kádru. Tým opustil kromě brankáře Grubauera například Pierre-Edouard Bellemare, Brandon Saad, Joonas Donskoi či Ryan Graves. Novými posilami jsou pak Darcy Kuemper, Ryan Murray nebo Darren Helm.

„Jsme stejně dobří jako loni, ne-li lepší,“ myslí si MacKinnon. „Jsme hladoví po úspěchu.“

Letos už by úspěch opravdu přijít měl. MacKinnon totiž připomněl zajímavou paralelu s ostatními úspěšnými týmy. Kupříkladu Washington osmnáct let po sobě nepřešel přes druhé kolo, aby následně došel až na úplný vrchol.

„Moc toho měnit nemusíte,“ povídal. „Když jste blízko k triumfu, chce to jenom doladit maličkosti. Myslím, že máme předpoklady k tomu, abychom uspěli. Když se podíváte, jaké týmy vyhrály v minulosti, jsme jim podobní. Musíme to zvládnout.“

