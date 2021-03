MacKinnon po faulu soupeře nedohrál zápas. Nechtěl nikoho zranit, brání spoluhráče Burns

Smolná situace se odehrála ve třetí třetině utkání mezi San Jose a Coloradem. Domácí Joachim Blichfeld, který v této sezoně odehrál vůbec první zápas, nepříjemně trefil hvězdného Nathana MacKinnona do hlavy a poslal jej na led. Za svůj faul vyfasoval trest do konce utkání, a zápas bohužel skončil i pro MacKinnona.

Pětadvacetiletý MacKinnon, jenž ve středním pásmu vybojoval puk a mířil do útoku, byl v předklonu zasažen ramenem Blichfelda přímo do hlavy a po zásahu zůstal chvíli ležet na ledě. Následně sice po svých, ale otřesen, odešel do kabiny a do utkání se ve zbývajících 12 minutách už nevrátil.

A do kabiny zamířil i Blichfeld, pro nějž jeho čtvrté utkání v lize skončilo předčasně. Dostal totiž trest do konce zápasu a jeho faulem se bude zabývat i samotná liga.

„Doufám, že se na to liga podívá dobře,“ upozornil Brent Burns, spoluhráč Blichfelda, jenž doufá, že jeho spoluhráč nebude dodatečně potrestán. Jednalo se totiž podle něj jen o smůlu. „Pokud by ho netrefil, tak by nedokončil svůj bodyček. Vím, že Blichfeld se nesnažil nikoho zranit,“ řekl na adresu dánského útočníka s tím, že zásah do hlavy MacKinnona byla jen nešťastná náhoda.

Jak je na tom sám MacKinnon, zatím není jasné. „Sledoval jsem, jak šel z ledu. Byl na chodbě a zdálo se, že je mu dobře. Snad budeme mít v tomto štěstí. Zítra se snad bude cítit dobře a vše bude v pořádku. Nicméně, právě teď to vypadá fajn,“ řekl hned po utkání trenér Colorada Jared Bednar o svém hvězdném útočníkovi, jenž v této sezoně vsítil 5 branek a přidal 17 asistencí.

