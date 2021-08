Léto beze změn. Kačeři po špatné sezoně nepanikaří, bude to stačit na zlepšení?

Předešlá sezona se Anaheimu hrubě nevydařila. V rámci celé soutěže skončil jen s třiačtyřiceti body na předposlední příčce, jelikož horší už bylo pouze Buffalo. Fanoušci Ducks zřejmě nemohou očekávat velké zlepšení, neboť kádr jejich milovaného týmu se přes léto příliš nezměnil. Pár prodloužení smluv, převážně s chráněnými volnými hráči, ale k vidění bylo. Nové kontrakty v minulých dnech podepsali Isac Lundeström, Sam Steel, Maxime Comtois, Max Jones a Josh Mahura.

Jako první se vedení klubu dohodlo na jednoletém prodloužení smluv s útočnou dvojicí Lundeström – Steel. Prvně jmenovanému je teprve jednadvacet let, přesto si v následujícím ročníku odkroutí v prvním týmu Anaheimu svou čtvrtou sezonu. V NHL celkem bodoval patnáctkrát v 71 zápasech.

Sam Steel je o dva roky starší. Také jeho čeká čtvrtá sezona, nicméně bodový přísun je u nepříliš vysokého útočníka daleko větší. V kanadsko-americké soutěži zapsal 18 branek a 27 asistencí. To vše stihl v dosud odehraných 129 duelech.

Na rozhodně větší peníz se může těšit dvaadvacetiletý Maxime Comtois, jenž podepsal na dva roky s roční gáží dva miliony dolarů. Ty získal hlavně díky loňské sezoně, ve které se postaral o 33 kanadských bodů v pětapadesáti zápasech. V základní části byl dokonce nejlépe bodujícím hráčem Kačerů.

V organizaci Ducks budou pokračovat i Max Jones a Josh Mahura. Jones dostal smlouvu na tři roky, která mu dohromady vynese necelé čtyři miliony dolarů. Mahura, jenž dost možná načne nový ročník na farmě, si za dva roky svého působení v Anaheimu přijde na 1,5 milionu dolarů.

Nové smlouvy to nejsou nikterak závratné. Je jasné, že Anaheim je tým, který se stále nachází v přestavbě. Pryč jsou doby, kdy se v Kalifornii hrávalo v letech 2015 a 2017 konferenční finále. Uplynulé tři sezony skončily vždy bez účasti v play-off.

Pozornost fanoušků Anaheimu se zajisté upíná primárně k mladším hráčům. Kromě šestky loňského draftu Jamieho Drysdalea se do týmu budou stále častěji zapracovávat jeho skoro vrstevníci.

Kromě již zmíněného Lundeströma čeká velká budoucnost i útočníka Trevora Zegrase, jenž v minulé sezoně uchvátil především na juniorském mistrovství světa, kde nasbíral 18 bodů za sedm utkání. Mladý Američan si NHL už v pár zápasech vyzkoušel.

Mentorem těchto nadějných hráčů bude i nadále kapitán Ryan Getzlaf, jenž se v průběhu otevření trhu s volnými hráči dohodl na nové jednoleté smlouvě ve výši tří milionů dolarů. Podobnou roli bude plnit i obránce Kevin Shattenkirk.

Důležitým článkem týmu může být i Adam Henrique. Jednatřicetiletý střední útočník se totiž stal klíčovou postavou Kanady v honbě za senzačním triumfem na posledním šampionátu v Rize. Nechal tak zapomenout na nepříliš povedenou základní část NHL, ve které vzhledem ke své štědré smlouvě zůstával za očekáváním.

Anaheim by mohl být zajímavý i pro mnoho českých příznivců. Skvělými výkony na farmě v San Diegu se totiž prezentoval český brankář Lukáš Dostál. Cestu do brankoviště bude mít přes Johna Gibsona velmi složitou, avšak proč by z něj nemohli udělat Kačeři dvojku už letos? Rozhodně je daleko perspektivnější než Anthony Stolarz.

