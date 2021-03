Lemieux bude bojovat o místo v sestavě Los Angeles

Newyorští Jezdci se po sobotní prohře zbavili bulldoga svého týmu. Brendan Lemieux, který nastupoval v dresu Rangers převážně ve čtvrté formaci a měl ryze defenzivní úkoly, odehrál v sobotu na nějakou dobu v dresu Jezdců svůj poslední zápas, po kterém přišla zpráva, že se Lemieux bude stěhovat na západ USA. Newyorčané za něj dostali čtvrtou volbu draftu v roce 2021.

Brendan Lemieux přišel do týmu Rangers během sezóny 2018/2019 z Winnipegu, kde si rodák z Denveru připsal 53 startů s bilancí 10+2 a s 85 trestnými minutami. V dresu New Yorku Lemieux nastoupil do 109 zápasů, během kterých si připsal bilanci 11+20 a k tomu 214 trestných minut.

Většinu zápasů Lemieux odehrál ve čtvrté formaci s poměrně nízkým ice-timem. V posledním utkání proti Letcům strávil ve hře 10 minut a 29 sekund, což bylo z posledních osmi zápasů teprve podruhé, kdy si zahrál více než deset minut v jednom utkání.

Ve hře pětadvacetiletého amerického útočníka fanoušci kanadsko-americké NHL nespatří příliš mnoho krásy. Lemieux se vyznačuje velmi tvrdou a bojovnou hrou, což je poznat už z výše uvedeného výčtu trestných minut. Právě díky bojovnosti a zarputilosti může být pro Kings dobrým přínosem, podaří-li se ho správně zapasovat do kádru Los Angeles.

Vedení Jezdců se k trejdu zatím nevyjádřilo, ale důvod se dá odhadnout poměrně snadno. S týmem už trénuje jednadvacetiletý Vitalij Kravcov, jenž se v nejbližších dnech představí i v jednom ze zápasů, a trenéři s ním jistě počítají i do budoucna. Je tak poměrně logické, že není důvod mít na soupisce přehršel útočníků. Volba zkrátka padla na Brendana Lemieuxe, kvůli kterému se Jezdci nejednou dostali do zbytečného oslabení, což určitě mohlo také při výměně sehrát svou roli.

Možná sestava Rangers pro zbytek sezóny

Kreider – Zibanejad – Bučněvič

Panarin – Strome – Kakko

Lafreniere – Chytil – Kravcov

Blackwell – Rooney – Gauthier (Howden)

Lindgren – Fox

Miller – Trouba

Hájek – Smith

