Lehner se zase ozval: Do hráčů se cpou nebezpečné léky

Začíná to být takový kolorit. Pokaždé, co se Robin Lehner ozve, způsobí to velkou odezvu. A je jedno, jestli jde o obyčejný rozhovor nebo naťuká provokativní statusy na své sociální sítě. Naposledy se tak stalo o víkendu, kdy obvinil jeden z týmů NHL z používání nebezpečných léků bez předepsání. Samotná liga by se švédským gólmanem ráda mluvila.

Není se čemu divit, protože obvinění, která Lehner na svém Twitteru vznesl, jsou opravdu vážná.

A o co vlastně jde? Všechno odstartovalo vyjádření k situaci Jacka Eichela a jeho zranění. Díky tomu se totiž přímo dostal k vlastní zkušenosti s lékařským týmem Sabres. Uvedl totiž, že mu po operaci Buffalo nasadilo prášky a krátce poté hned cviky v posilovně. Dodal, že měsíc po operaci začaly jeho psychické problémy.

Hned další den třicetiletý gólman uvedl, že jsou hráčům při cestování běžně dávány benzodiazepiny, které slouží k léčení úzkosti a nespavosti, a Ambien, jenž je lékem na stejné problémy. Úkony s tak silnými léky by měly být pod dohledem doktorů či psychiatrů. To se však dle Lehnera neděje. Ba naopak. V letadle se prý jednoduše rozdávají, aby se lépe spalo.

„Říkali mi, že Ambien je prášek na spaní. Zajímavé, že jsem pak zjistil, že po jeho užívání jsem osm let neměl REM fázi spánku (nejhlubší spánek). Ale jo, jsou to jen obyčejné prášky,” napsal na toto téma.

Aby nedošlo k omylu, takovéto praktiky se nedějí v jeho současném působišti. Narážel totiž na Philadelphii, a to dost konkrétně.

„Flyers? Mají prehistorického kouče, který se k lidem chová jako k robotům. Takoví by se měli vyhazovat. Vyhoďte Vigneaulta. Mám na to důkazy, nezkoušejte se z toho vykroutit,” stojí v jeho dalším tweetu.

Lehner se jednoduše nebojí říct, co si myslí. Jak bylo uvedeno v úvodu, není to poprvé a určitě ne naposled.

„V životě jsem udělal dost hloupostí, ale nelžu o tom, co jsem za posledních dvanáct let viděl,” dodal. „Je mi jedno, co budou říkat. Já říkám pravdu a budu pokračovat. Takových příběhů mám mraky. Koukejte, jak se mě bude NHL snažit zamlčet.”

NHL samotná se k tomu zatím nevyjádřila, avšak Bill Daly, jeden z nejvyšších činovníků ligy, sdělil ESPN, že by s Lehnerem rádi mluvili a rádi se o těchto obviněních dozvěděli víc.

„Myslím, že když uvidíme něco špatného, musíme se ozvat,” cituje Lehnera ESPN. „Někdy jsme na ledě nepřátelé, ale v tomhle musíme být jednotní. Příště to může být kdokoliv jiný, o koho nebude postaráno nebo kdo bude donucen k něčemu, co nenávratně poškodí zdraví.”

