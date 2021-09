Lauko si říká o místo v sestavě Bostonu. Jinde by už asi hrál, píšou v zámoří

Draftován byl v roce 2018 ze 77. místa, to je třetí kolo. Když odečteme juniorskou sezónu v QMJHL před draftem, rozjíždí za mořem svůj třetí ročník. Po dvou letech na farmě se pokusí potřetí zabojovat o místo v sestavě Bostonu. Předváděná kombinace šikovnosti a nasazení v kempu talentů ukazuje, jaký udělal za to dobu pokrok.

„První den nováčkovského kempu ve Warrior Ice Areně byly Laukův talent a zkušenost po boku mladších prospektů evidentní. V mnoha organizacích by už klepal na dveře prvního týmu, snad mu to v příštích týdnech vyjde,“ píše list Boston Herald.

Snadné to mít nebude a to hlavně kvůli mužstvu, kde působí. V takovém Anaheimu nebo Buffalu už by možná šanci dávno dostal, ale v Bostonu vládne tvrdá konkurence. Tím spíš, že klub přivedl tři zkušené borce s ambicemi. Nick Foligno, Erik Haula a Tomáš Nosek určitě nepřišli zahřívat lavičku náhradníků nebo tribunu. I s odchodem Davida Krejčího, který už válí za Olomouc, bude v první útočné šestce Bruins slušný přetlak.

Levý křídelník z Prahy nic jiného nečeká. „Samozřejmě každý ví, že sestava Bruins je v útoku plná výborných hráčů,“ řekl jednadvacetiletý hokejista ve středu. „Snažím se zabojovat o svou příležitost a odvést to nejlepší, abych tu zůstal, jak dlouho to půjde.“

Laukovu první sezónu na farmě v Providence (2019-20) zkrátilo zranění kolene. Ve 22 zápasech posbíral 9 bodů (5+4). Další ročník, osekaný covidem, už byl mladý Čech výraznější. Ve 23 utkáních nasbíral 19 bodů (5+14). Klubem jde proto názor, že s pouhými 45 zápasy mezi dospělými za mořem Laukovi neublíží, pokud stráví ještě nějaký čas na farmě.

V loňské sezóně nabíral zkušenosti také v Karlových Varech, kde odehrál 25 zápasů (5+5). Jako výraznější zámořská posila se jevil v lázeňském městě David Kaše, další bojovník o místo v NHL, který stihnul ve 27 extraligových duelech 25 bodů (6+19).

„Na Laukovi je vidět, že mu spíš sedí zámořský styl. Jakmile se vrátil do AHL, tak se zase víc rozjel. Je to bojovník, který se nebojí osobních soubojů, několikrát u nás shodil i rukavice,“ říká k útočníkovi Bostonu redakční kolega Matěj Hodoval, mapující rovněž hokejové dění v Karlových Varech.

Ať už Lauko do sestavy Bostonu pronikne nebo ne, farma jej skoro určitě nemine. „Šířka kádru je důležitá. Jsme schopní si na mladé kluky počkat a dostat pak nahoru jejich nejlepší možnou verzi. To je přesně případ Jakuba Lauka. Jinde by možná šanci dostal a třeba na ní ještě nebyl připravený. Na své hře zapracoval, teď se musí učit být profesionálem,“ naznačuje Ryan Mougenel, bývalý trenér Providence, nyní ve službách Seattlu, že v Bostonu nejspíš nebudou na Lauka spěchat.

„Snažím se předvádět, co umím nejlíp. Bruslení, tvrdá hra a být nepříjemným protihráčem. Chci se dostat do tempa pro hlavní kemp. Snad mi to pomůže,“ dodává český útočník.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+