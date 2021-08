Lauka čeká další rok v zámoří. Debut v NHL byl blízko, teď chce zaujmout na kempu

Další český hráč klepe na slavné dveře National Hockey League. Jednadvacetiletý Jakub Lauko představuje pro bostonské Medvědy naději do budoucna, nicméně přes nabitý kádr Bruins má ke snu nelehkou cestu.

Rodák z Prahy má za sebou necelé dvě sezony v organizaci Bruins. Vloni svůj hokejový ročník na domácích kluzištích, když hájil barvy karlovarské Energie. Přibližně v polovině sezony se pak přesunul zpátky za moře, kde jej čekali na farmě v Providence.

Celý rok měl navíc koronavirovou pachuť, který poznamenala jak délku sezony, tak i její formát celkově. „Ta sezona byla specifická už od začátku, snad už to tak nebude,“ přeje si nejen Jakub Lauko.

Nakonec stihl v AHL odehrát třiadvacet utkání, v nichž nastřílel pět branek a přidal čtrnáct asistencí. S devatenácti kanadskými body vylepšil své osobní maximum.

„Co se týče té AHL, tak určitě spokojený jsem. Měl jsem tam zase jinou roli než rok před tím. Celkově se mi tam dařilo od začátku a musím říct, že já sám jsem spokojený s tím, jaká ta sezona byla. Teď na to jen navázat a pokračovat v tom i tuto sezonu,“ přeje si mladý forvard.

Navrch získal i dvě klubová ocenění. S jedenácti plusovými body byl vůbec nejlepší z kádru Providence co se statistiky +/- týče, navíc byl i nejčastěji vyhlašován mezi třemi nejlepšími hráči utkání.

Ten největší cíl si ale zatím nesplnil. Jak blízko byla vloni premiéra mezi elitou? „Byla blízko, byla hodně blízko,“ přiznává. „Je to ale samozřejmě zároveň i stejně daleko. Ten cíl je udělat NHL už na kempu. Jedu tam s čistou hlavou a pokud se to nepovede, tak půjdu na farmu, kde budu dál pracovat,“ hlásí odhodlaně Lauko.

U Medvědů se dlouhodobě držela početná česká kolonie, ta se ovšem v tomto mimosezonním období výrazně zúžila. Citelný je především odchod Davida Krejčího. „Já si myslím, že v současnosti je to jeden ze dvou nejlepších českých hráčů. Je to skvělý hráč a podle mě bude suverénně nejlepším hráčem extraligy. O kilometry dopředu. Překvapilo, nepřekvapilo mě to rozhodnutí? Rozhodl se, že chce hrát před rodinou, a to asi nikdo nemůže nějak zpochybňovat nebo na něj být naštvaný. Doufám, že se mu bude dařit,“ vzkazuje na adresu zkušeného centra.

S Bostonem se v létě rozloučil i Laukův dobrý kamarád – brankář Daniel Vladař. „Mrzelo mě to hodně. S Vladym se znám od draftu, už to budou skoro čtyři roky. Vzalo mě to docela dost, nečekal jsem to, nevěděl jsem o tom. Samozřejmě mě to bude mrzet, teď na té farmě budu po dvou letech úplně sám.“

Co má v plánu nebojácný útočník nyní? „V plánu mám letět kolem 10. září. Musím na nováčkovský kemp, na turnaj do Buffala. Potom se normálně připojím k hlavnímu kempu, čekají mě přípravné zápasy a uvidí se, co z toho bude. To je plán a uvidí se, jak to dopadne,“ líčí.

Do té doby ho však čeká ještě příprava doma v Česku. „Samozřejmě trénuji. Trénuji sám, buď v Chomutově na suchu nebo jezdím do Karlových Varů na ledy. Také chodím sám na ledy v Chomutově. Hodně trénuji, ale také jsem se snažil to léto si užít, někam jet pryč ze země. Myslím, že jsem si léto užil.

