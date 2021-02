Laine si poprvé zahraje za Columbus. Nabídne souboj Oilers a Sens další gólové žně?

Noční program NHL měl původně odstartovat už krátce po půlnoci, ale utkání mezi Islanders a Sabres bylo na poslední chvíli odloženo. Přes celou noc nás tak bude nakonec bavit jen osm utkání, protože dalším odloženým zápasem je střetnutí New Jersey na ledě Pittsburghu. Stejně se ale nudit nebudeme. Dojde například na druhý zápas ve dvou dnech mezi Montrealem a Vancouverem, přičemž Canucks budou prahnout po odvetě za porážku 2:6. Za Columbus by měl poprvé po své výměně z Winnipegu nastoupit finský útočník Patrik Laine, Jackets hrají s Dallasem. Od čtyř hodin ráno se pak utkají Edmonton s Ottawou, jejichž zápas naposledy přinesl gólový festival a výhru Oilers 8:5. Dočkáme se další vydatné gólové nadílky?

1:00 Columbus Blue Jackets - Dallas Stars

Columbus se po slabším úvodu do sezony vzmáhá a tabulkou se postupně posouvá vzhůru. Blue Jackets se ve dvou z posledních tří utkání radovali z výhry a v Centrální divizi jsou třetí. Mají ovšem odehráno více zápasů než ostatní celky. Dallas začal kvůli rozmachu koronaviru v klubu sezónu později než ostatní, ale vlétl do ní skvěle, první čtyři utkání vyhrál, vždy doma. Poslední dva zápasy Stars odehráli na ledě Caroliny a připsali si dvě porážky. Proti Columbusu by se Dallas rád vrátil na vítěznou notu, ale bude to mít těžké, protože s Jackets prohrál osm posledních zápasů.

1:00 Montreal Canadiens - Vancouver Canucks

Montreal s Vancouverem čeká druhé vzájemné utkání ve dvou dnech. V tom prvním byl jasně lepší Montreal a po zásluze na domácím ledě vyhrál 6:2. Canadiens vůbec zažívají povedený start do sezony, z devíti utkání nasbírali čtrnáct bodů a jsou v kanadské Severní divizi druzí o bod za Torontem, které má odehráno o zápas navíc. Vancouver má za sebou zápasů už dvanáct a na kontě má stejný počet bodů a je v divizi třetí. Před včerejší porážkou měli Canucks sérii čtyř vítězství v řadě, vždy jen s jedním obdrženým gólem. Dnes to bude i souboj dvou produktivních beků, Jeff Petry a Quinn Hughes mají oba jedenáct bodů a jsou v první trojce bodování obránců.

2:00 Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes

Chicago patří mezi nejslabší týmy v Centrální divizi a s postupem do play-off se u něj moc nepočítá. Blackhawks už odehráli deset utkání a mají pouze devět bodů a také druhou nejhorší defenzívu v divizi. Naposledy dokázalo Chicago porazit 3:1 Columbus, předtím prohrálo třikrát po sobě. Carolina je na tom na začátku sezony mnohem lépe. Kvůli několika odloženým zápasům odehrála jen šest zápasů a z toho pětkrát vyhrála a má deset bodů. Naposledy porazila na domácím ledě hned dvakrát silný Dallas. V brance Hurricanes bohužel nebude zraněný Petr Mrázek, na křídle druhé formace by ale neměl chybět Martin Nečas.

2:00 St. Louis Blues - Arizona Coyotes

St. Louis před dvěma lety vyhrálo Stanley Cup a začátek sezony jasně naznačil, že i pro letošní sezonu může mít naprosto totožný cíl. Blues z devíti utkání sedmkrát bodovali a s třinácti body jsou první v tabulce Západní divize. St. Louis vyhrálo poslední tři zápasy a nyní si poprvé od 25. ledna zahraje na domácím ledě. Arizona v posledních letech tradičně patří mezi nejslabší týmy NHL a ani letošek nejspíše nebude výjimkou, Coyotes jsou se sedmi body po osmi zápasech v divizi předposlední. Arizona z posledních tří zápasů dva prohrála a pokaždé přitom vyšla gólově naprázdno. Naposledy se jí povedlo doma zdolat 3:2 Anaheim. Venku oba své dosavadní zápasy v sezoně prohrála.

2:00 Winnipeg Jets - Calgary Flames

Winnipeg zatím prožívá spíše průměrný start do sezony. Začal dobře, ale z posledních čtyř utkání tři prohrál, takže by se potřeboval dostat zpět do vítězného tempa. Naposledy Jets padli 3:4 na nájezdy právě s Calgary a dnes je čeká druhý vzájemný souboj ve dvou dnech. Winnipeg se zatím s jedenácti body drží na postupové čtvrté příčce v tabulce Severní divize. Calgary má o jeden odehraný zápas a o dva body na kontě méně a v tabulce je až šesté. Poslední dva zápasy dokázalo Calgary vyhrát, čímž napravilo předchozí sérii tří nezdarů v řadě. S pouze dvaceti inkasovanými brankami má Calgary nejlepší defenzívu v divizi, oproti ostatním týmům ale odehrálo méně zápasů.

2:30 Colorado Avalanche - Minnesota Wild

Colorado a Minnesotu čeká už třetí vzájemný souboj v řadě, ale tentokrát si vymění kolbiště, hrát se bude na ledě Avalanche v Ball Areně. Colorado může být se vstupem do sezony poměrně spokojeno, z deseti zápasů vybojovalo třináct bodů a je druhé v tabulce, přičemž ze čtyř posledních zápasů třikrát vyhrálo. Minnesota taktéž odehrála deset utkání a na kontě má o bod méně než Colorado a je třetí. V prvním vzájemném zápase těchto dvou týmů vyhrálo Colorado vysoko 5:1, minule se z vítězství 4:3 v prodloužení radovali Wild.

4:00 Edmonton Oilers - Ottawa Senators

Edmonton zatím ani v této sezoně neplní své velké ambice, naopak jen pokračuje v trendu z minulého ročníku a je to v podstatě tým dvou velkých hvězd, což zatím nestačí na lepší umístění než na páté místo v Severní divizi za deset bodů z jedenácti utkání. Na čele produktivity celé soutěže přitom najdeme Connora McDavida s 22 body (8+14) a hned v závěsu za ním na druhém místě Leona Draisaitla s 21 body (6+15). Ottawa je na tom ještě mnohem hůř, v devíti zápasech získala jen tři body. Senators vyhráli jen úvodní zápas sezony, od té doby byli osmkrát v řadě poraženi, naposledy prohráli v divoké přestřelce právě s Edmontonem 5:8.

4:00 Los Angeles Kings - Anaheim Ducks

Los Angeles zatím odehrálo pouze osm zápasů a na svém kontě má shodný počet bodů, který mu zaručuje páté místo v Západní divizi. Z posledních pěti klání Kings třikrát vyhráli, naposledy však padli 3:5 na ledě Minnesoty. Doma se zatím Los Angeles moc nedaří, ze čtyř utkání na svém ledě vyhrálo jen jednou. Anaheim má stejný počet bodů jako Kings, ale odehrál o dva zápasy víc. Ducks zatím trápí hlavně bídná ofenzíva, nastříleli doposavad pouze šestnáct branek, což je nejméně v divizi. Poslední tři zápasy Anaheim prohrál a venku vyhrál jen jedno ze čtyř utkání v sezoně.

