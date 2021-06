Kultovní gesto po výstavním semaforu! Čím Price napodobil Roye?

Fantastický, neuvěřitelný, dechberoucí. Těch superlativů by šlo napsat desítky a pořád by to bylo málo. Carey Price vystřihl v prvním mači proti Vegas Golden Knights zákrok, co obletěl hokejový svět. Jako třešničku na dort poté přidal ještě nonšalantní gesto, jímž vyvolal vzpomínky na vítězné tažení montrealských Canadiens z roku 1993. Kanadský gólman jedním okem mrkl. Podobně jako kdysi jeho věhlasný krajan Patrick Roy.

Vzpomínáte?

Čtvrté finále Stanley Cupu mezi Habs a Los Angeles Kings dospělo do prodloužení a Montreal byl pod tlakem. Před Royem se náhle zjevil Luc Robitaille a z otočky vypálil, poté se z bezprostřední blízkosti pokusil o dorážku Tomas Sandström.

Brankářský fenomén s číslem 33 na zádech puk schoval pod rukavici a zapeklitou situaci vyřešil. Na kolem projíždějícího Švéda pak mrkl. Jde o jeden z nejznámějších momentů v dějinách play-off. Dokonale odráží Royův naturel, v čele s troufalostí.

Správci twitterového účtu Canadiens si na Roye po Priceho čerstvém kousku okamžitě vzpomněli a video s výstavním semaforem doplnili všeříkajícím popiskem: Sacré Carey (svatý Carey). Jasným odkazem na přezdívku St. Patrick.

Price nejspíš své gesto nemyslel nijak provokativně, zdá se, že ho neadresoval udivenému Stoneovi, jehož tvář ovládl nevěřícný výraz. Vypadá to, že v dobrém mrkl na jednoho ze spoluhráčů. Přece jen je proti Royovi spíše flegmatik.Tichá síla, nikoliv výstřední bouřlivák.

I tak najdete Priceho mrknutí na titulní straně NHL.com a v mnoha příspěvcích na sociálních sítích. On sám ovšem ani bravurní máchnutí lapačkou, ani následnou mimiku neřeší. Po jasné prohře 1:4 se mu hlavou honily jiné věci. Hledal pozitiva na výkonu Canadiens. Záchytné body pro příště.

"Měli jsme skvělý vstup do zápasu, hodně jsme stříleli. Ve druhé třetině převzali iniciativu oni. V té úvodní jsme ale podle mě ukázali, že můžeme se Zlatými rytíři hrát," pověděl pro klubový web. Je pravda, že Montreal byl zkraje aktivnější, jenže Vegas později opakovaně vyšachovalo jeho obranu.

Price zůstával napospas soupeřovým šancím, z nichž vícero bylo jasnými tutovkami. Tu Stoneovu zneškodnil mistrně.Tak, jak se na nejlépe placeného gólmana planety a jednoho z kandidátů na zisk Conn Smythe Trophy sluší a patří.

