Kraken ožívá. Hráči se sjíždějí do nového tréninkového centra

Je to relativně nedávno, co jsme měli po mnoha letech možnost sledovat zrod nového klubu NHL. Po mohutné expanzi v devadesátých letech slavná liga naposledy přijala nové účastníky v roce 2000. S Columbusem a Minnesotou zakulatila počet týmů na třicet, což byl neměnný stav na šestnáct let. V roce 2017 přibylo Vegas, nyní Seattle.

Pozvaní hosté už měli možnost okouknout tréninkové centrum. Po ledě se prohání první hráči, kteří se slétají do města před začátkem přípravného kempu. Jordan Eberle, Philipp Grubauer nebo Brandon Tanev neponechávají nic náhodě a pilně se chystají na nový ročník.

„Je to skvělé. Jsou tady ve svém vlastním čase, aby inspirovali město i fanoušky,“ ocenil výkonný ředitel klubu Tod Leiweke. Od něj si mimochodem v Seattlu dost slibují, neboť má jako bývalý CEO a menšinový vlastník Lightning podíl na úspěších tohoto celku.

Tvorba nové hokejové organizace, to není jen výběr a podpisy hráčů. Zraky širší veřejnosti se upíraly především tímto směrem, klub přitom v tichosti investoval 80 miliónů dolarů do nového tréninkového střediska, které právě otevírá. Sloužit bude nejenom profesionálním hokejistům, svůj prostor zde dostane také hokejová mládež a nejrůznější rozvojové programy.

„Je tady spousta dětí, které tu hru milují. Otevírá se jim skvělá příležitost,“ vyzdvihl trenér Dave Hakstol.

Leiweke nemá zkušenosti jen z Tampy. Je to protřelý funkcionářský matador, pracoval rovněž pro fotbalové Seattle Seahawks. Osobně zažil, co to s týmem udělalo, když se přestěhoval z malého, skromného tréninkového centra do nového masivního komplexu.

„Když jsem byl u Seahawks, postrádali jsme zařízení této světové úrovně. Jakmile jsme ho postavili, myslím, že to byl zlomový moment. Šli jsme do toho a splnili si sen.“

Zatímco tréninkové centrum již funguje, Climate Pledge Arena, oficiální hala Krakenu, si na první hozený puk ještě pár týdnů počká. Když nepočítáme říjnový koncert Coldplay, ožije hala 23. října utkáním Seattlu s Vancouverem. Kraken předtím odstartuje sezónu šňůrou pěti zápasů venku.

„Bude to okázalejší, než si lidé myslí. Vím, že mluvím v superlativech, ale skutečně věřím, že to bude nejhezčí aréna na světě,“ slibuje Leiweke.

