Kořenář slavil první výhru v NHL! Jeho Sharks přerušili sérii porážek

Český gólman Josef Kořenář se může radovat z premiérového vítězství v National Hockey League. San Jose s ním v bráně vyzrálo na Arizonu, díky čemuž přerušilo dlouhou sérii proher. Stále přitom živí šance na play-off.

Po výměně Devana Dubnyka do Colorada se český gólman Josef Kořenář adaptuje na novou roli v zámoří. Z brankáře v AHL je rázem týmovou dvojkou a pelhřimovský rodák vstřebává první zkušenosti s elitní soutěží.

Debut si odbyl 11. dubna, když naskočil na jednu třetinu proti Los Angeles. Tehdy nepustil ze sedmi střel žádný gól a o čtyři dny později se dočkal také prvního startu, proti Anaheimu však se svými spoluhráči vítězství neslavil.

Premiérová výhra v nejslavnější soutěži světa přišla až v jeho šestém utkání a třetím, ve kterém začal mezi třemi tyčemi od začátku. San Jose díky tomu navíc přerušilo dlouhou sérii osmi porážek v řadě.

Třiadvacetiletý brankář není v jednoduché situaci. Obrana San Jose příliš nefunguje, což se pochopitelně promítá i na jeho osobních statistikách, které zatím nejsou zrovna dvakrát oslnivé. Po zmíněných šesti zápasech je na 88,2% úspěšnosti zákroků.

Proti Coyotes čelil pětadvacet střelám, Arizona na něj našla recept hned čtyřikrát. V tuto chvíli je ale pro celek z Kalifornie nejdůležitější výhra, díky které San Jose stále živí naděje na postup mezi šestnáctku nejlepších.

San Jose vedlo proti Arizoně 4:0, pak ale přišel výpadek. Yotes ve druhé třetině dvakrát udeřili, v čase 42:02 pak vstřelil kontaktní branku Jakob Chychrun. Sharks nakonec spasil vítěznou trefou a svým prvním zásahem v lize Alexandr Barabanov. Byť ještě následovala jedna odpověď ze strany hostí, na výsledku se nic nezměnilo. Zisk dvou bodů pečetil gólem do prázdné branky Evander Kane.

„Na začátku tam nebylo moc střel. Snažil jsem se zůstat v utkání, ale bylo to těžké. Možná bych řekl, že zatím nejtěžší zápas, co jsem v NHL odchytal. Na konci nás tlačili a málem jim to vyšlo. Jsem rád, že jsme vyhráli a pojistili to gólem do prázdné branky,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci Kořenář, jenž si rovněž schoval po prvním vítězství puk.

Je ale třeba podotknout, že s výhledem na vyřazovací část to pro Sharks příliš optimisticky nevypadá. V Západní divizi si zajistili vstupenku do play-off už tři kluby – Vegas, Colorado a Minnesota. O poslední místo v tuto chvíli bojují St. Louis (46 zápasů, 48 bodů), Arizona (49 zápasů, 47 bodů) a právě San Jose (48 zápasů, 43 bodů). Počítat se musí také s Los Angeles, které je pouhý bod za Žraloky a k tomu má ještě dvě utkání k dobru. Definitivně ještě není ze závodu ani Anaheim, byť jeho šance už jsou dosti mizivé.

