Konec v Calgary? Rittich by se prý hodil Capitals

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že by Washington rád přivedl nového gólmana. Ať už je důvodem nedůvěra v nezkušenost či cokoliv jiného, Capitals údajně pátrají všude možně. Jednou z možností je podle reportéra Pierra LeBruna český brankář David Rittich, jenž hájí barvy Calgary Flames.

Zrekapitulujme si ještě jednou současnou situaci.

Začátek sezony se ve Washingtonu nesl ve znamení koronaviru. Jedním z hráčů, kterého nemoc postihla, byl také Ilja Samsonov. Rus dlouho nechytal, čímž Vítkovi Vaněčkovi umožnil stát se kometou sezony. V posledních dnech však Samsonov dostává čím dál větší prostor a českého gólmana do hry už moc nepouští.

Capitals jsou stále toho názoru, že Samsonov je gólmanem budoucnosti. Otázka v letošní sezoně ale zní, zda ještě stárnoucí mužstvo může dosáhnout na Stanley Cup? A jestli tu šanci má, tak s jakým brankářem?

Samsonov ani Vaněček totiž zatím ve své kariéře v play off neodchytali jediné utkání, což by mohl být problém.

A zde se nabízí další Čech, tentokrát David Rittich.

Když si Calgary pláclo s Jacobem Markströmem, bylo jasné, že se Rittichovi pozice jedničky poněkud vzdálila.

Rittich už ale několikrát dokázal, že umí být víc než spolehlivou dvojkou. A právě někdo takový by se Capitals náramně hodil.

Také proto, že mu po sezoně končí smlouva. Mohl by tak přijít jen na výpůjčku. Pár měsíců ve Washingtonu, pomoct k vytouženému triumfu a alou na trh s volnými hráči.

Proč? Washington totiž trápí situace s platovým stropem, kde nemá skoro žádné místo. Kdyby tak Rittich opravdu přišel, muselo by si Calgary nechat alespoň půlku jeho platu, což by dělalo zhruba 1,4 milionu dolarů.

Jestli bude Flames s blížící se uzávěrkou přestupů, která je naplánována na 12. duben, jasné, že do play off nepostoupí, Ritticha by mohli klidně poslat o dům dál. Svou brankářskou jedničku mají podepsanou dlouhodobě, takže by Ritticha stejně v létě podle všeho pustili. Takhle by za něj díky výměně aspoň něco dostali.

Jisté je, že Capitals situaci bedlivě sledují.

