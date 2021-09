Konec bezvládí? Rangers jsou tři roky bez kapitána, teď to chce Drury změnit

Sám ten pocit zná. Ví, jaké to je přes hlavu přetáhnout ikonický dres newyorských Rangers s našitým céčkem. Chris Drury býval lídrem Jezdců, v roce 2008 vystřídal Jaromíra Jágra po jeho úprku na Sibiř. Kdo by tehdy hádal, že během následujících 13 sezon se kromě něj dočkají stejné pocty už jen dva borci. Nejdříve Ryan Callahan, poté Ryan McDonagh. A kdo by si dokázal představit, že slavný klub z Manhattanu zůstane od února 2018 až do podzimu 2021 bez kapitána?

Téměř tři a půl roku, tak dlouho nemají Blueshirts vůdce.

V jejich případě to působí až neuvěřitelně s ohledem na velké postavy klubové historie. Stačí si vzpomenout na Andyho Bathgateho, Briana Leetche nebo Marka Messiera. Právě posledně jmenovaný je často zmiňován jako nejlepší hokejový kapitán všech dob.

Od McDonaghovy výměny do Tampy, která mimochodem přivedla do Velkého jablka českého obránce Libora Hájka, nemají Messier, Callahan a spol. následovníka. Od 27. února 2018 panuje u Rangers bezvládí. Teď se to má konečně změnit.

"Pro naši budoucnost je důležité mít lídra," uvědomuje si Drury, v současnosti generální manažer Jezdců. "Musí to ovšem být ten správný člověk. Turk (nový kouč Gerard Gallant) nedávno dorazil do města, chce poznat hráče na ledě i mimo něj."

Gallant nepochybně bude mít při výběru muže, jemuž bude hruď krášlit céčko, velké slovo. Je uznávaným odborníkem, po kterém byl po zlatém mistrovství světa, ohromný hlad. Výsledek znáte, bývalý trenér Columbusu či Vegas zakotvil na Broadwayi.

Kdo by mu mohl padnout do oka?

Hodně se mluví o Adamu Foxovi, čerstvém vítězi Norrisovy trofeje. V úvahu připadá další, o poznání zkušenější bek Jacob Trouba, jehož zná Gallant ze Světového poháru. Za vůdcovství se opakovaně dočkal pochvaly od Gallantova předchůdce Davida Quinna.

Extravagantní volbou by byl Artěmij Panarin, ruský showman, co Blueshirts táhne jako nikdo druhý. Ostatně loni skončil třetí v hlasování o Hart Trophy, nejprestižnější individuální ocenění, co NHL nabízí. Volba každopádně nebude jen na Gallantovi, jak připomíná Drury.

"Rozhodneme se kolektivně, jako klub. Dál se budeme bavit o možných adeptech, prozkoumávat naše varianty," povídá pro New York Post. "Myslím si, že se nám to povede dotáhnout a nového kapitána vybereme," dodává. Kdo to podle vás bude?

