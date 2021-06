Kolotoč v kabině Toronta? Výprodej se nechystá, odmítá Dubas

Na Toronto se opět svalila vlna kritiky. A po právu. Fanoušci Maple Leafs si libovali, vždyť jejich tým vyhrál svou divizi a naskytla se mu šance, která se nemusí nikdy opakovat. Matthews a spol. však potvrdili trend z posledních let, a sice ostudné vypadnutí ve fázi, kdy je play off na samém začátku. Odstřelí kvůli tomu Maple Leafs své hvězdy? Šéf organizace to rázně odmítá.

Názorů, že by měli Maple Leafs svůj tým kompletně překopat, se v diskusích a na sociálních sítích objevilo opravdu mnoho. Kyle Dubas, generální manažer Toronta, se proti tomu však rychle ohradil. Vypakovat největší hvězdy v čele s Mitchem Marnerem by prý na základě jedné prohrané série bylo bláznovství.

„Chápu fanoušky i to, jak se cítí. Stejně tak chápu média a jejich postoj. Ale tihle dva (Matthews a Marner) jsou naprosto výjimeční, což potvrzovali celou sezonu,“ odmítal velké výměny Dubas.

V tom má Dubas pravdu. Matthews zakončil základní část s 66 kanadskými body, ze kterých bylo hned 41 vstřelených branek. Získal i trofej Maurice Richarda pro nejlepšího střelce ligy. Marner získal ještě o bod víc a v ligovém bodování skončil na čtvrtém místě.

Play off je ale jiná soutěž. A například druhý jmenovaný v něm nedal gól v posledních osmnácti zápasech. Na hráče jeho kalibru je to žalostně málo.

„Vím, jak jejich poslední sezony v play off vypadaly, ale věřte mi, že tenhle obrázek se v budoucnosti zásadně změní,“ doufá Dubas.

Podle klubového prezidenta Brendana Shanahana se o své místo nemusejí bát nejenom dva zmínění, ale také kapitán John Tavares a švédský útočník William Nylander.

„Kterýkoliv tým z ligy by každého z nich bral všema deseti,“ dodává Shanahan. „My také, proto je tu máme. Jsou to výjimeční hráči, kteří jsou odhodlaní v Torontu uspět.“

Ale co zbytek? Veterán Joe Thornton se vyjádřil, že se o své budoucnosti zatím nerozhodl. Zacha Hymana by si v Torontu rádi nechali, jeho nová smlouva by však pro Maple Leafs mohla být nezvládnutelná.

Otazník je také v brance. Frederik Andersen se totiž zdá být nepotřebným. V průběhu sezony se zranil, což otevřelo dveře záložnímu gólmanovi Jacku Campbellovi. Ten se dostal do vynikající formy a hlasitě se přihlásil o post trvalé jedničky.

„Ještě nevím, co přinese budoucnost. Těch pět let tady jsem si neskutečně užil a jsem vděčný, že jsem tu mohl být. Uvidíme, jak to dopadne,“ naznačil svůj odchod Andersen.

Jedno je však jisté. Dubase a jeho pomocníky čeká perné léto.

