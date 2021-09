Kempný o kuriózním zranění: Nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo brečet

Rok 2018 mu přinesl slastný pocit, stal se šampionem NHL. Další léta ale doručila jiné emoce. Michal Kempný utrpěl tři vážná zranění, všechny na levé noze. To poslední aspiruje na umístění do žebříčku nejbizarnějších hokejových úrazů. Uklízeč, co hrablem odstraňoval z ledové plochy přebytečný sníh, uklouzl u střídačky Hershey Bears po ručníku a spadl na nic netušícího, občerstvujícího se Kempného. Ten se na washingtonské farmě zrovna rozehrával po předchozích zdravotních trablech.

Výsledek uklízečova pádu? Poraněné kolenní vazy.

"Nevěděl jsem v tu chvíli, jestli se mám smát, nebo brečet," prohodí český obránce v rozhovoru pro The Athletic. V dobrém rozmaru, doufá totiž, že si veškerou smůlu, od které má dost možná ještě ulepené paty, vybral.

V létě na sobě tvrdě makal pod novým kondičním koučem a těší se, že sezona 2021/2022 bude jiná. Konečně bez strastí. Hodonínský rodák je stoprocentně zdravý, koleno drží. "Dělal jsem pro to spoustu cviků. Teď bruslím bez bolesti, což byla moje priorita číslo 1," povídá.

Kempný má už roky pověst obrovského pracanta a sám říká: "Udělal jsem v přípravě maximum." Zpestřil si ji i pomocí tornádem postižené Moravě, kde si troufl i na opravu poničené střechy.

Generální manažer Brian MacLellan si všímá, že do tréninkového kempu dorazil s elánem: "Vypadá to, že bruslí opravdu dobře. Je ve skvělé kondici. Čiší z něj pohoda."

Pro Capitals by zdravý a ve formě hrající Kempný byl tou největší posilou. MacLelllan přes léto žádné velké jméno do defenzívy nepřivedl, naopak musel oželet ztrátu Zdena Cháry, kvůli platovému stropu poslal fuč Brendena Dillona.

"Ale až přípravné zápasy ukážou, jak na tom je Michal herně," vyvaruje se bezbřehého optimismu MacLellan. Kempného ten první čeká nejspíš ve středu, v neděli dostal šanci třeba dvacetiletý krajan Martin Haš.

"Už se nemůžu dočkat chvíle, až naskočím," vyhlíží Kempný první start. Rád by trenérům ukázal, že si zaslouží pevné místo v sestavě a že by třeba klidně mohl zase nastupovat vedle Johna Carlsona. Právě s americkým esem mu to tolik šlo!

"Překonal toho ohromně moc, zase ukázal, jakou má vůli. Jsem moc rád, že je zpátky," smeká před někdejší oporu brněnské Komety Carlson. Pro The Athletic ještě podotkl, že proces rehabilitace je tím nejhorším, čím si hokejisté procházejí.

Kempný věří, že to nejhorší má definitivně za sebou.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+