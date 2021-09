Kdy to bude? Vancouver se stále nedomluvil s dvojicí mladých hvězd

Otevření tréninkových kempů před nadcházejícím ročníkem National Hockey League se blíží. Ve Vancouveru ale řeší dvě nepříjemnosti, stále se totiž nedohodl na smlouvách s Quinnem Hughesem a Eliasem Petterssonem.

Přípravný kemp prvního týmu Canucks začíná už 23. září, na soupisce ale chybí dvě důležité postavy.

Vedení Kosatek dosud nepodepsalo duo hvězdných mladíků. Útočník Elias Pettersson a obránce Quinn Hughes jsou stále chráněnými volnými hráči. Oba za své výkony čekají tučnou odměnu, dohromady se ale musí vejít do přibližně 16 milionové mezery, kterou mají Nucks pod platovým stropem.

„Žádná ze stran není nijak naštvaná, pouze se snažíme situaci vyřešit tak, aby všichni byli spokojení,“ řekl v rozhovoru s novinářem Iainem MacIntyrem generální manažer Jim Benning.

Komplikace je to především pro trenérský štáb v čele s Travisem Greenem. „Jsem si jistý, že se k nám brzy připojí. Pro trenéra by to bylo zklamání, kdyby se tak nestalo. Na druhou stranu rozumím, že v této době je to součást byznysu,“ komentuje situaci šéf vancouverské lavičky.

Soupiska kanadského klubu se přes léto dost proměnila, mezi novými tvářemi jsou třeba Oliver Ekman-Larsson, Conor Garland nebo slovenský brankář Jaroslav Halák. I proto by pro Nucks bylo lepší, kdyby měli Pettersson s Hughesem více času sehrát se se spoluhráči.

„Bude to pro náš tým důležitý kemp, protože máme v klubu mnoho nových tváří. Myslím si, že stejně důležité to bude i pro ty dva mladé hráče, kteří se stále učí a zlepšují se. Jsem si jistý, že to ví i oni. Někdy se smlouvy podepisují těsně před startem kempu a já doufám, že to je případ i těchto dvou důležitých součástí našeho týmu,“ dodává Green.

V podobné situaci byl v minulosti rovněž útočník Brock Boeser. V roce 2019 kvůli rokování o novém kontraktu nestihl začátek tréninkového kempu.

„S ohledem na to, že jsem si tím sám prošel, bych se nebál. Je to prostě o tom najít férové řešení pro obě strany. Myslím si, že se dohodnou. Buď v rozmezí pár dnů, nebo týdnů. Jsem si celkem jistý, že tu budou před začátkem sezony, takže se o to nemusíme strachovat,“ líčí Boeser.

Pro hráče však není zrovna dvakrát příjemné, když nemůže trénovat se svými spoluhráči. „Bylo to upřímně na nic. Trenér Green je celkem přísný, takže nebylo fajn sedět doma na gauči a jen tréninky sledovat. To také celou situaci posunulo a donutilo obě strany dříve se dohodnout,“ říká čtyřiadvacetiletý útočník.

