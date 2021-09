Kdo sesadí leteckého inženýra? Největší šance má Panarin, překvapit může Marchand

Víte, jaký je rekord v počtu asistencí za sezonu? Inu, pokud jde o centry, činí nedostižných 163 pasů v podání Waynea Gretzkyho z roku 1986. Když přijde řeč na pravá křídla, vynikají Jaromír Jágr a s Nikitou Kučerovem. Oba se jednou zastavili na 87 nahrávkách. Mezi "levasy" je rekordmanem borec, co kdysi bez znalosti angličtiny přišel do New Yorku a vystudoval tam za tři roky letecké inženýrství. Jmenuje se Joe Juneau a na začátku devadesátých let se blýskl 70 příhrami.

70 asistencí za sezonu?

Úctyhodný výkon a pokořitelná meta zároveň. Ne nadarmo zařadil Juneauův počin zámořský novinář Sean McIndoe na seznam pěti rekordů NHL, které jsou "nejsnazší" na překonání.

Uvozovky jsou zcela na místě, vždyť Juneau je na špici historických tabulek už 28 let. Od chvíle, kdy coby zelenáč řádil v lajně s dalším geniálním tvůrcem hry Adamem Oatesem a Camem Neelym.

Mimochodem, McIndoe vypichuje jednu pozoruhodnou pikošku. Frankofonní Kanaďan, co při náročném programu profesionálního hokejisty stíhal i hraní na bicí v rockové kapele The Offwings, svým rekordem nikoho příliš neohromil.

Když se rozdávaly hlasy v závodu o Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka, nezískal jediné první místo.

Takto vytrženo z kontextu to působí neuvěřitelně, nicméně vysvětlení je prosté. V sezoně 1992/1993 debutoval také jistý Teemu Selänne. A ten z bitvy o prestižní ocenění udělal one man show.

Juneau každopádně stanovil metu, kterou marně dobývali takoví frajeři jako Brrendan Shanahan, Luc Robitaille a (zatím) Alex Ovečkin.

Nutno podotknout, že všem třem šlo, respektive jde líp střílení branek.

"Shanny" i "Lucky Luc" se dostali přes hranici 600 gólů, Ovečkin sní o Gretzkyho absolutním střeleckém rekordu. Juneau našel vyzyvatele v jiných machrech. Claudu Girouxovi, Bradu Marchandovi a Artěmiji Panarinovi.

Giroux v roce 2018 uzavřel základní část se ziskem 68 pasů. Jen dvě příhry mu chyběly k sesazení renesančního člověka, co po kariéře učil hokej Eskymáky. O sezonu později se přiblížil na šest nahrávek Brad Marchand.

Bylo by stylové, kdyby Juneaua vystřídal jiný hráč v dresu bostonských Bruins, a jak už jsme si zvykli, u Marchanda platí "Čekejte nečekané." Kdo by zkraje jeho kariéry řekl, že bude jednou bodovat při hlasování o Hart Trophy?

Když se všechno sejde, Marchand klidně může zmíněný rekord překonat. I díky tradičně vysokému podílu na trefách Davida Pastrňáka.

Větší šanci než třiatřicetiletá "Krysa" ovšem má mladší a tvořivější Panarin. V sezoně 2019/2020 držel úchvatné tempo a nebýt koronavirové pandemie mohl nastřádat 74 asistencí. Letos pak bral téměř jednu nahrávku za večer!

Coby tahoun náramně talentovaného kádru newyorských Rangers a coby dvorní "pasér" Miky Zibanejada může už v nadcházející sezoně přepsat dějiny NHL. Povede se mu to?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+