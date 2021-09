Kane popřel nařčení. Na zápasy NHL jsem nikdy nesázel, říká

Evander Kane má za sebou z individuálního hlediska velmi dobrou sezonu. Kanadský útočník byl vůbec nejproduktivnějším hráčem Žraloků v uplynulém ročníku, jenže jeho výkony úplně zastínily aféry mimo led.

V šestapadesáti zápasech nastřílel dvaadvacet branek a na dalších sedmadvaceti se podílel asistencí. Sharks vedl jak v počtu gólů, tak nahrávek. Jenže kolem Evandera Kanea bylo v médiích rušno z jiného důvodu.

Kromě toho, že údajně dluží kasinu v Las Vegas, měl podle slov své manželky Anny rovněž sázet na zápasy National Hockey League a kvůli některým sázkám naschvál prohrával svá utkání.

V rozhovoru pro ESPN popřel tvrzení své ženy. „Pochopitelně, je to neskutečná lež. Bohužel se její lživé nařčení dostalo na povrch. Když se to stalo, okamžitě jsem pochopil, jak velké to je. Nevěděl jsem, co se bude dít dál, ale byl jsem si sám sebou jistý, protože nejsou pravdivé,“ líčí Kane.

Situace se i nadále řeší. Vedení NHL ve svém prohlášení na konci července potvrdilo, že se případ útočníka San Jose prověří. Zároveň to podpořil i klub z Kalifornie.

„Vím, že vše, co řekla, není pravda. Na svém místě jsem si jistý, že budu od těchto tvrzení osvobozen,“ dodal rodák z Vancouveru.

Zároveň se Evander Kane přiznal k tomu, že je závislý na hazardních hrách. Dále dodal, že v tuto chvíli již gambling neprovozuje a obdržel poradenství k tomuto problému.

„Provozoval jsem hazardní hry, myslím, že to je dobře zdokumentováno. Byla to velká součást mého života po několik let. Řekl bych, že to je něco, s čím jsem v některých momentech měl problémy. Někdy více, někdy méně.“

