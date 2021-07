Kam zamíří Keith? Trojnásobný vítěz Stanley Cupu má nejblíž na dvě adresy

Vyměňte mě na severozápad, chci být blíže rodině. S prostou prosbou přišel za vedením chicagských Blackhawks sedmatřicetiletý veterán Duncan Keith. Populární klub se rozhodl ostřílenému obránci vyjít vstříc a Keithův odchod je na spadnutí. Kam se "na stará kolena" vydá? Uznávaný novinář Darren Dreger přinesl informaci, že nejpravděpodobněji vypadá přestup do Edmontonu, případně do Seattlu.

Seattle by v NHL rád ohromil podobně jako Vegas Golden Knights.

A tak Ron Francis, generální manažer Krakenů, dostal od klubových vlastníků zelenou a může od premiérové sezony utrácet dle libosti. Nováček z města grunge jednoduše chce hrát nahoře a zaujmout formující se fanouškovskou základnu.

Stane se Keith součástí Francisových plánů? Kvalitní zadák s tunou zkušeností by se mu hodil. Obzvlášť když Keith stále zvládá odehrát ohromné porce minut, v ročníku 2020/2021 byl s ice-timem přes 23 minut nejvytěžovanějším Černým jestřábem.

Mohl by se stát jednou z tváří nové organizace, "klukem z plakátu." Navrch by Keith vyšel levně. Ač ještě další dvě sezony představuje stropovou zátěž přes 5,5 milionu dolarů, vydělá si za tu dobu celkem "jen" 3,7 milionu.

O dvojnásobného olympijského šampiona nicméně stojí i jinde. Renomovaný web The Athletic píše, že Keitha by rád přivítal ve svém kádru také Ken Holland. Tomu se mazanými kroky daří přebudovávat mančaft edmontonských Olejářů.

Defenzíva by každopádně ještě vylepšení snesla a bek Keithova formátu - i přes fakt, že letos udělal jen 15 bodů - by jednoznačně byl přínosem.

Je tu ovšem jeden háček. Zatímco Seattle si zatím nemusí lámat hlavu nad tím, zda dostane všechny smlouvy svých hráčů pod platový strop, Holland tyhle starosti zná. Na svůj vkus možná až příliš důvěrně. Přivést borce s cap hitem přes 5,5 milionu? Sebevražda.

Edmonton si plácne s Chicagem nejspíš pouze v případě, pokud Blackhawks kývnou na to, že si ponechají část Keithova platu. Existuje ještě jiná varianta? Ano, opět ji zmiňuje The Athletic.

Holland by byl ochotný kompletně převzít kontrakt majitele dvou Norrisových trofejí v situaci, že by si Černí jestřábi na oplátku vybrali hráče s nevýhodnou smlouvou. A co si budeme nalhávat, pár takových adeptů by se na soupisce Oilers našlo.

Dohodne se chicagský GM Stan Bowman s Hollandem, nebo s Francisem? Odpověď mají přinést nejbližší dny. Keith je připraven odvolat svou klauzuli o nevyměnitelnosti, aby trejd, díky němuž se dostane blíže rodině, umožnil.

