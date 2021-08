Kam přestěhovat Kojoty? Hlavně ne do Texasu, vzkazují Stars

Nepříjemná, leč nevyhnutelná situace. Asi tak by se dal shrnout současný hlavolam v podobě ukončení smlouvy města s Arizonou Coyotes. Jen pro připomenutí, město Glendale, kde v současnosti Kojoti sídlí, oznámilo, že hokejové organizaci neprodlouží smlouvu na využívání Gila River Areny. Kam by se mohla organizace přestěhovat?

Prezident a šéf Arizony Xavier Gutierrez by byl moc rád, kdyby jeho organizace zůstala tam, kde je. Ač se o stěhování Kojotů mluví pořád dokola, je to nečekaná komplikace.

Okamžitě se vyrojily spekulace, kam by se tedy mohli Coyotes přestěhovat, pokud by město Glendale opravdu zůstalo nezlomné.

Nejlogičtější variantou by bylo zůstat alespoň ve stejném státě, když už ne městě. Jasnou volbou by mohlo být Footprint Center, které se nachází jen půlhodiny od současného útočiště Yotes.

Ostatně nebylo by to nic nového. Coyotes totiž v této hale hráli už mezi lety 1996 až 2004. Momentálně arénu okupují basketbalové týmy Phoenix Suns a Mercury.

Pak je tu další možnost, od fanoušků možná nejvíc žádaná. Quebec City.

V legendárním hokejovém městě měli velký zájem o návrat už v době, kdy se do ligy hlásilo Vegas. Plusy jsou zde jednoznačné – hladová fanouškovská základna, vyrovnání sil mezi dvěma konferencemi či připravená moderní hala. Videotron Centre, kde své domácí zápasy hrají juniorští Remparts, bylo otevřeno před šesti lety.

Třetí možností by podle webu Yahoo! mohl být Hamilton. Jim Balsillie se snažil NHL přesvědčit už třikrát, že je Hamilton vhodné místo k umístění organizace. Nevyšlo mu to však ani jednou. Postupně se snažil o Penguins, Predators a právě Coyotes.

Moc se nepředpokládá, že by to mohlo vyjít napočtvrté. Důvod je prostý. Nestrategické umístění města. Přestěhovaní Kojoti by se totiž nacházeli přímo mezi Torontem a Buffalem. Mít tři organizace na tak malém prostoru, to by asi nefungovalo. I zde je ale infrastruktura připravena.

A nakonec je tu Houston.

V Texasu zatím působí jediný tým, a sice Dallas Stars. V Houstonu, další jižanské metropoli, sídlí organizace NBA Houston Rockets. Jejich majitel Tilman Fertitta se už několikrát vyjádřil ve smyslu, že by rád přivedl i tým z NHL.

„Moc rád bych do Houstonu přivedl NHL, ale musela by to být dohoda, která by vyhovovala organizaci, městu, fanouškům NHL a Radě guvernérů,“ napsal v roce 2017 Fertitta na svůj Twitter.

Houston je pátým nejlidnatějším městem USA i Kanady. Více obyvatel má pouze New York, Los Angeles, Toronto a Chicago. Všechna zmíněná města mají svůj tým v NHL.

Mírný nesouhlas ale zní z konkurenčního Dallasu.

„Nejsem si jistý, jestli tomu úplně fandím,“ říká Brad Alberts, prezident Stars. „Líbí se mi, že jsme ve státě jediným týmem. Nemyslím si, že je Houston reálnou možností. Pokud se něco radikálně nezmění, v krátkodobém horizontu je to podle mě bez šance.“

