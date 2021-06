Jumbovi Stanleyův pohár opět unikl. Pověsí brusle na hřebík?

Během dlouhých patnácti let věrných služeb San Jose si Joe Thornton nesáhl na kýžený Stanleyův pohár. Nejblíže byl v roce 2016, kdy Sharks dokráčeli až do finále, ve kterém nestačili na Pitttsburgh. Před touto sezónou se proto Thornton vydal s jasným cílem do Toronta, Maple Leafs ale opět zklamali a vypadli již v prvním kole.

Jumbo Joe si vybral Toronto, protože věřil, že tým kolem Johna Tavarese, Austona Matthewse, Mitche Marnera a Williama Nylandera má velkou šanci na zisk Stanleyova poháru. Přepočítal se.

A tak se nyní nabízí otázka, zdali téměř 42letý útočník přidá další sezónu v NHL, nebo definitivně pověsí brusle na hřebík. Vzdá to Thornton po 23 sezónách bez prstenu pro vítěze?

Druhou věcí je, zdali o zkušeného nestora někdo z potenciálních favoritů projeví zájem. V základní části stihl Joe Thornton nasbírat 20 bodů (5+15), v play-off už ale viditelně nestíhal a Maple Leafs s odvrácením další blamáže příliš nepomohl.

Pokud by Thornton žádnou zajímavou nabídku nedostal, zvážil by symbolický návrat do San Jose? Sharks by mu místo v kádru pravděpodobně uvolnili, podobně se před rokem zachovali k další klubové legendě Patrickovi Marleauovi. Thornton s touto variantou ale evidentně nepočítá, zhruba před měsícem totiž za 9,5 milionů dolarů prodal svou vilu s bazénem na předměstí San Jose.

Uvidíme Jumba ještě na ledě, nebo byla pondělní demoralizující porážka s Montrealem jeho posledním tancem v NHL?

