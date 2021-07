Joel Eriksson Ek si za průlomovou sezónu vysloužil osmiletý kontrakt

Čtyřiadvacetiletý švédský útočník si odkroutil v kanadsko-americké NHL svou čtvrtou sezónu, ve které nastoupil alespoň do padesáti utkání. V právě probíhajícím ročníku si vytvořil hned několik kariérních rekordů, včetně vstřelených branek a kanadských bodů. Povedená sezóna mu vynesla novou smlouvu s Minnesotou, kde by podle ní měl působit minimálně dalších osm let.

V Minnesotě se zřejmě blýská na lepší časy. Organizace Wild odehrála velmi slušnou sezónu, po které si nyní vedení pojistilo služby jednoho ze základních stavebních kamenů útočných řad. Joel Eriksson Ek podepsal s klubem osmiletou smlouvu, která mu vynese 42 miliónů dolarů, což ročně činí 5,25 miliónu dolarů.

Kariérní maxima si švédský centr udělal hned v několika kolonkách. Konkrétně vstřelil nejvíce branek (19), získal nejvíce kanadských bodů (30), překonal se v plus/mínus (+16), strávil na ledě v průměru nejdelší čas (17:03) a mírně se zlepšil také na vhazování (47,1 %). To vše dokázal v šestapadesáti zápasech základní části, ke kterým přidal dalších sedm zápasů play off proti Zlatým rytířům z Vegas. V nadstavbě si připsal dvě branky a jednu asistenci. Zajímavostí je, že všechny jeho vstřelené branky v letošní sezóně byly při rovnovážném počtu hráčů na ledě.

Eriksson Ek si své působení v Minnesotě pochvaloval už na začátku června, kdy jeho následné působení v klubu nebylo stoprocentně jisté. „Určitě tu chci zůstat. Myslím si, že je to na mě i vidět, že se mi tu líbí. Jsem tu už více než čtyři roky a byly skvělé. Fanoušci jsou úžasní a tým také. Cítím sílu kádru a myslím si, že máme na to, abychom zvítězili. Cítil jsem tu energii před každým zápasem.“

Kvality švédského forvarda dokazuje fakt, že se letos umístil na čtvrtém místě v rámci nominace na Selke Trophy, která je každoročně udělována nejlépe bránícímu útočníkovi. V hlasování lépe dopadlo pouze trio Mark Stone, Patrice Bergeron a celkový vítěz Aleksander Barkov.

Důležitostí švédského forvarda si je vědom také generální manažer Minnesoty Bill Guerin. „Nyní jsou největší priority podpisy Kirilla Kaprizova, Joela Erikssona Eka a Kevina Fialy. Chceme s nimi podepsat dlouholeté kontrakty. Jsou součástí neodmyslitelného základu tohoto týmu, na ledě to je jasně vidět. Jsou sice ještě mladí, avšak už nyní to jsou lídři,“ prohlásil Bill Guerin 3. června.

Čtyřiadvacetiletý švédský centr byl draftován Minnesotou v roce 2015 v prvním kole jako celková dvacátá volba draftu. Do této chvíle si připsal bilanci 43+53 v 266 zápasech v rámci základních částí, ke kterým přidal bilanci 3+2 v play off během 19 zápasů.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+