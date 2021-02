Jindy produktivní, letos zatím tolik ne. Kterým útočníkům úvod sezony nevychází?

Sezona NHL je teprve na začátku. Na hodnocení jednotlivých hráčů je sice ještě příliš brzy, ale rozhodně si můžeme uvést jména, kterým se úvod sezony nevydařil podle představ trenérů, fanoušků i jich samotných. V desetičlenném seznamu uvádíme útočníky, kteří patří mezi lídry svých týmů a od takových se už z principu kanadské body očekávají. Jenže…ty body jim zatím tolik nenaskakují.

Mika Zibanejad (New York Rangers)

Minulá sezona Miky Zibanejada byla fantastická. Elitní hráč Rangers i přes nedohranou základní část posbíral 75 kanadských bodů v sedmapadesáti zápasech, čímž o bod překonal své dosavadní maximum, na které ale o ročník dříve potřeboval o 25 zápasů více. Na konec ledna a začátek února 2021 ale rozhodně nebude vzpomínat sedmadvacetiletý Švéd v nejlepším světle. Ve dvanácti zápasech vstřelil 1 gól a přidal 2 asistence. Nachází se v mínusových číslech ve statistice +/- a svému týmu zatím moc prospěšný není. V Madison Square Garden čekají od své hvězdy zlepšení. Na ledě v průměru tráví přes 20 minut na zápas.

Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins)

Jedna z největších hvězd světového hokeje z uplynulých let zatím nepřesvědčuje bodově ani herně. Malkin odehrál 11 zápasů, ve kterých posbíral 6 bodů za 2 branky a 4 asistence. Sice je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem mužstva, ale od centra, který v minulých sezonách sbíral body jako na běžícím páse, to očekávaná bilance zatím rozhodně není. Na Malkinovi se už možná lehce začíná projevovat věk, ale hvězdný Rus ještě zdaleka neřekl poslední slovo.

Josh Bailey (New York Islanders)

Nízká produktivita Islanders lze přičíst i tomu, že kupříkladu Joshi Baileymu se příliš nevede. Křídlo, které v loňském play-off posbíralo 18 asistencí za 22 zápasů, se velkou měrou podepsalo pod postupem Ostrovanů mezi nejlepší čtyři týmy NHL. Bailey letos tráví v průměru na ledě 17:41 minut, což znamená, že patří ke stěžejním útočníkům svého týmu. Zatím ale skóroval jen jednou, asistoval dvakrát.

Jevgenij Dadonov (Ottawa Senators)

Jevgenij Dadonov se sice v posledních dvou ottawských zápasech střelecky prosadil, ale rozhodně zatím nemůže hodnotit úvod sezony z týmového i osobního hlediska jako podařený. Senátorům se nedaří, v tabulce NHL jsou poslední a ruský forvard navíc neplní to, co se od něj očekávalo – tedy přísun kanadských bodů. Do hlavního města Kanady přijel se slušným hokejovým životopisem. V Petrohradu patřil mezi nejlepší hráče KHL, velmi dobře si vedl i ve svých prvních dvou sezonách po návratu na Floridu, ale už v loňském roce to nebylo ono. Na podzim zamířil do Ottawy, ale po čtrnácti zápasech má ve statistikách jen 3 góly a 2 nahrávky.

Rickard Rakell (Anaheim Ducks)

Na Rickardu Rakellovi jde vidět, jak moc by chtěl Kačerům gólově pomáhat. Sedmadvacetiletý Švéd vystřelil v letošní sezoně na branky soupeřů už sedmačtyřicetkrát, ve statistikách ale má pouze jeden vstřelený gól. Dá se očekávat, že střelecká produkce Anaheimu, jež zatím moc kvalitní není, se s Rakellovou zlepšenou formou zvedne. Otázka zní, kdy tomu tak bude. Rakell sice ani v předešlých dvou sezonách moc branek nedával, bodů však v nich posbíral 42 a 43. V týmu Ducks získává rok co rok důležitější pozici. Jeho kariérní maximum je na 69 bodech, které posbíral v sezoně 2017/2018.

Alexis Lafrenière (New York Rangers)

I v kontextu toho, jak do nejlepší hokejové ligy světa vletěli Connor McDavid nebo Auston Matthews, zůstává Alexis Lafrenière lehce za očekáváním. Jedničku uplynulého draftu zatím zastiňuje Tim Stützle z Ottawy, který byl draftován jako číslo 3. Ottawský mladík si v NHL připsal už 6 bodů, zatímco Lafrenière ve svých prvních dvanácti zápasech vstřelil pouze 1 gól. Navíc nepříliš dobrý vstup Rangers do sezony mu rozhodně sebevědomí nepřidává.

Teuvo Teräväinen (Carolina Hurricanes)

Ku prospěchu Teräväinena hraje fakt, že odehrál jen sedm zápasů, v nichž si ale připsal jen dvě asistence. Finský útočník se do tempa dostává pomalu, nikdo však nepochybuje o tom, že by se jeho výkonnost neměla zvednout. V loňské základní části si držel podobná čísla jako v sezoně předchozí. Zhruba bod na zápas se od něj čeká i letos. Teräväinen hlavně potřebuje co nejdříve smazat nulu v kolonce vstřelených branek, neboť žádná z jeho šestnácti střel na bránu se zatím neujala.

Nikita Gusev (New Jersey Devils)

Nikita Gusev začal svou druhou sezonu za mořem. Osmadvacetiletý Rus dlouho odolával NHL, protože několik sezón v řadě zářil v dresu Petrohradu. Až v létě 2019 se vydal do USA a ve své první sezoně v New Jersey nasbíral 44 bodů v 66 zápasech. Letos od něj Ďáblové čekají velké věci, ale zatím se Gusev trápí. Na ledě dostává méně a méně prostoru. V minulém zápase New Jersey totiž odehrál hned o tři minuty méně než v utkání prvním. Gusev zatím nasbíral v devíti duelech pouze jednu asistenci. Dokáže si v budoucnu podmanit Ameriku takovým způsobem, jakým si získal respekt v Rusku?

Max Domi (Columbus Blue Jackets)

Svůj zatím nejpodařenější ročník v NHL prožil pětadvacetiletý Kanaďan v předminulé sezoně v barvách Montrealu Canadiens. Loni se mu v základní části i v play-off příliš nevedlo, i proto se mu otevřely dveře k odchodu do Columbusu. Kouč Tortorella si od Domiho slibuje zkvalitnění ofenzívy, zatím však výkony hráče zůstávají za očekáváním. Šikovný centr či levý křídelník ve čtrnácti zápasech vstřelil dvě branky, ke kterým přidal tři asistence. Na bránu vypálil už šestadvacetkrát, ale jeho číslo úspěšnosti střelby zůstává nízké. Jeho spoluhráč Cam Atkinson na tom není o moc lépe. Na ledě tráví více času, vstřelil však pouze o gól více než Domi.

Jeff Skinner (Buffalo Sabres)

Fanoušci Buffala si musí říkat: Kde se nám jen zasekl ten uznávaný kanonýr? Jeff Skinner už třikrát ve své kariéře zažil třiašedesátibodovou sezonu. Jeho střelecké maximum je na čtyřiceti brankách, které vstřelil před dvěma lety právě v Buffalu. Už minulá sezona se Skinnerovi nepovedla, přičemž letos ve svých nepříliš přesvědčivých výkonech pokračuje. V deseti utkáních se zapsal do bodových statistik jen jednou asistencí. V průměru chodí na led necelých 14 minut a hierarchií Sabres se postupně propadá. Dokáže se sedmička draftu 2010 vzkřísit? Buffalo musí doufat, že ano, protože jinak by jeho dlouholetý kontrakt s roční gáží devíti milionů dolarů mohl být pro celou organizaci velkou přítěží.

Kteří další hráči zatím nepřesvědčují?

Montreal načal sezonu opravdu velmi dobře. Parta kouče Clauda Juliena působí sympatickým dojmem a střílí i mnoho branek. Zatím však pouze 5 asistencí si připsal Phillip Danault, který z pozice centra řídí formaci s Gallagherem a Tatarem na křídlech. Lze očekávat, že se do lepších čísel dostane, ale zatím je překvapivé, že v tak produktivním celku příliš velký podíl na gólech nemá.

Ani Kyle Palmieri, který patří mezi nejvytěžovanější útočníky Devils, zatím neskóroval. V osmi zápasech si připsal 3 asistence. Na svou první branku stále čeká, přestože si drží průměr téměř tří střel na bránu v každém utkání. Ve všech minulých pěti sezonách nastřílel minimálně 24 branek.

Že by se Nicku Boninovi na počátku jeho působení v Minnesotě dařilo, to se říct nedá. Sice rozhodně nepatří mezi pilíře přesilovkových formací, ale rozhodně se od něj čeká větší produktivita. V jedenácti zápasech nasbíral jen 1 branku a 1 asistenci. Bonino tráví v průměru na ledě lehce pod 17 minut, ve statistice plus mínus si vede ze všech hráčů Divočáků nejhůře.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+