Isles vynulovali městského rivala, Arizona utekla hrobníkovi z lopaty

Nejslavnější hokejová liga světa dnes v noci pokračovala celkem šesti utkáními. Zřejmě nejatraktivnějším soubojem bylo newyorské derby. Souhrn všech pondělních zápasů přinášíme níže! Uspělo vaše oblíbené mužstvo?

NEW YORK RANGERS vs. NEW YORK ISLANDERS

Úterý 9. února 2021, 01:00 SEČ • Madison Square Garden, New York, NY

0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Semjon Varlamov podruhé v sezoně vynuloval Rangers

Semjon Varlamov se stal prvním gólmanem Isles, jenž v jedné sezoně zapsal dvě čistá konta proti Jezdcům. Hlavní kouč Ostrovanů Barry Trotz dosáhl na svou 850. výhru v kariéře, aby poskočil na třetí místo v historických tabulkách.

Branky a nahrávky

52. Cizikas (Martin, Pelech), 54. Martin (Clutterbuck, Barzal)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťjorkin (NYR) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.3%, odchytal 58:50

Semjon Varlamov (NYI) – 30 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Libor Hájek (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:43

Tři hvězdy utkání

1. Semjon Varlamov (NYI), 2. Matt Martin (NYI), 3. Casey Cizikas (NYI)

New York Rangers vs. New York Islanders – KARTA ZÁPASU

COLUMBUS BLUE JACKETS vs. CAROLINA HURRICANES

Úterý 9. února 2021, 01:00 SEČ • Nationwide Arena, Columbus, OH

3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Jack Roslovic v závěru rozhodl o výhře Modrokabátníků

Jack Roslovic vsítil rozdílovou branku necelých pět minut před koncem třetího dějství. Columbus oplatil Canes nedělní těžkou porážku. Patrik Laine po druhém gólu soupeře zahříval střídačku posledních 26 minut a 19 vteřin.

Branky a nahrávky

19. Harrington (Stenlund, Texier), 31. Atkinson SHG (TS), 56. Roslovic (Gavrikov, Jones) – 27. Niederreiter, 33. McGinn (Foegele, Martinook)

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91.7%, odchytal 60:00

Alex Nedeljkovic (CAR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86.4%, odchytal 58:15

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Joonas Korpisalo (CBJ), 2. Jack Roslovic (CBJ), 3. Seth Jones (CBJ)

Columbus Blue Jackets vs. Carolina Hurricanes – KARTA ZÁPASU

OTTAWA SENATORS vs. EDMONTON OILERS

Úterý 9. února 2021, 01:00 SEČ • Canadian Tire Centre, Ottawa, ON

1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Mike Smith při svém sezonním debutu slavil úspěch

Mike Smith se po blíže nespecifikovaném zranění vrátil do modrého půlkruhu 27 úspěšnými zákroky. Leon Draisaitl a Connor McDavid bodovali oba už v desátém utkání po sobě. Olejáři slavili čtvrtou výhru z posledních pěti duelů.

Branky a nahrávky

26. Dadonov – 36. Draisaitl (Kahun), 47. Ennis (Lagesson, Draisaitl), 59. Archibald ENG (McDavid)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 35 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 18 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (OTT) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94.1%, odchytal 58:11

Mike Smith (EDM) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.4%, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM), 2. Matt Murray (OTT), 3. Mike Smith (EDM)

Ottawa Senators vs. Edmonton Oilers – KARTA ZÁPASU

TORONTO MAPLE LEAFS vs. VANCOUVER CANUCKS

Úterý 9. února 2021, 01:00 SEČ • Scotiabank Arena, Toronto, ON

3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Toronto zdolalo Vancouver i ve třetím vzájemném utkání

Auston Matthews skóroval v osmém utkání v řadě za sebou, když v polovině závěrečné části obstaral vítěznou trefu. Skvělým výkonem se mezi tyčemi prezentoval Frederik Andersen. Toronto natáhlo bodovou sérii na osm duelů.

Branky a nahrávky

7. Rielly, 50. Matthews (Marner, Sandin), 50. Kerfoot (Michejev) – 30. Pettersson PPG (Hughes, Boeser)

Statistické okénko

Střely na bránu: 19 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (TOR) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.9%, odchytal 59:29

Braden Holtby (VAN) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84.2%, odchytal 56:51

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Frederik Andersen (TOR), 2. Auston Matthews (TOR), 3. Elias Pettersson (VAN)

Toronto Maple Leafs vs. Vancouver Canucks – KARTA ZÁPASU

NASHVILLE PREDATORS vs. TAMPA BAY LIGHTNING

Úterý 9. února 2021, 02:00 SEČ • Bridgestone Arena, Nashville, TN

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Tampa Bay natáhla svou vítěznou šňůru na pět utkání

Anthony Cirelli pomohl k výhře Blesků dvěma trefami včetně vítězného gólu ve druhé periodě. Curtis McElhinney se při svém sezonním debutu blýskl 23 úspěšnými zákroky. Nashville schytal čtvrtou porážku z posledních pěti duelů.

Branky a nahrávky

52. Fabbro PPG (Duchene, Granlund) – 10. Cirelli (Killorn, Černák), 34. Cirelli PPG (Sergačjov, Maroon), 59. Coleman ENG, 60. Stamkos ENG (Point)

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 35 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 13 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Pekka Rinne (NSH) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.9%, odchytal 57:54

Curtis McElhinney (TBL) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95.8%, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:51

Erik Černák (TBL) – 0+1, +3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:28

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:03

Tři hvězdy utkání

1. Anthony Cirelli (TBL), 2. Curtis McElhinney (TBL), 3. Pekka Rinne (NSH)

Nashville Predators vs. Tampa Bay Lightning – KARTA ZÁPASU

ST. LOUIS BLUES vs. ARIZONA COYOTES

Úterý 9. února 2021, 02:00 SEČ • Enterprise Center, St. Louis, MO

3:4 sn (1:0, 1:2, 1:1 – 0:0 – 1:2)

Arizona utekla hrobníkovi z lopaty

Clayton Keller necelou jednu sekundu před koncem třetího dějství poslal duel do prodloužení. Dovednostní soutěž rozhodl Christian Dvorak. Ovšem ke třetímu úspěchu Coyotes v řadě za sebou výrazně pomohl i Darcy Kuemper.

Branky a nahrávky

14. O'Reilly PPG (Perron, Faulk), 29. Perron (Barbašev, O'Reilly), 44. O'Reilly (MacEachern) – 22. Garland (Keller, Schmaltz), 32. Dvorak PPG (Schmaltz, Chychrun), 60. Keller PPG (Dvorak, Chychrun), rozh. náj. Dvorak

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 2/4 | Trestné minuty: 15 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88.5%, odchytal 64:47

Darcy Kuemper (ARI) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93.0%, odchytal 63:32

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Clayton Keller (ARI), 2. Ryan O'Reilly (STL), 3. David Perron (STL)

St. Louis Blues vs. Arizona Coyotes – KARTA ZÁPASU

Tabulky jednotlivých divizí či statistiky hráčů a mužstev jsou k dispozici zde.

