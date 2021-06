I přes porážku je Trotz hrdý: Tenhle tým je výjimečný

Ani letos to New Yorku Islanders nevyšlo. Podruhé v řadě sahali Ostrované na postup do samotného finále Stanley Cupu, ale opět je těsně pod vrcholem pokořili hokejisté Tampy. Zklamání po porážce 0:1 v sedmém utkání série bylo obrovské, přesto trenér Barry Trotz nacházel při vyjádřeních o svých hráčích jen samá pozitiva.

„Tenhle tým je výjimečný,“ uvedl bez skrupulí zkušený trenér. „Jejich charakter, pracovní morálka, jejich vůle, angažovanost, to vše je pro mě nepopiratelné. Vše bylo tak silné, a pravděpodobně to byl důvod, proč celá skupina věřila, že to můžeme dokázat.“

Islanders byli skutečně blízko. Blíže než loni, kdy prohráli s Tampou sérii 2:4. Tentokrát si vynutili sedmý zápas a nebyli bez šancí. Jenže skvělá obrana soupeře propustila jen 18 střel na branku a ty všechny dokázal vyřešit Andrej Vasilevskij, který vychytal už čtvrtou nulu v letošním play-off.

Sen o postupu do finále Stanley Cupu se rozplynul... „Stále věříme, že to nakonec dokážeme, ale teď cítíme hodně bolesti, protože na ledě nechali vše,“ hodnotil své svěřence nadále Trotz. „Jsou tu kluci, kteří hráli, i když byli rozbití, opotřebení, zranění a prostě dál pokračovali.“

Podle Trotze je klíčová především mentalita celého výběru, která se dokáže v kritických chvílích semknout. A i proto věří, že v nejbližších letech může s týmem dokráčet nejen do finále Stanley Cupu, ale možná i pro samotný pohár.

„Mezi všemi hráči je pouto, které je opravdu silné,“ upozornil. Sezona pro ně přesto v noci na sobotu skončila. „Je zklamáním, že jsme tento zápas nezvládli, a že tento tým nebude v kabině zase spolu.“

Celkově je ale s vystoupením Islanders během celého play-off více než spokojen. „Myslím, že jsme byli v první sérii podceňováni, prohrávali jsme, ale také jsme se vrátili a to stejné jsme předvedli i ve druhé sérii. I v této třetí jsme byli podceňováni a málem jsme to dokázali,“ pravil Trotz.

„Předvedli jsme spoustu charakteru, zachovali si naši identitu a jsme na správné cestě. Řekl jsem to už loni, letos jsem to klukům neřekl, ale myslím, že rozumějí,“ dodal s tím, že odhodlání vrátit se do boje v příští sezoně bude u hráčů Islanders enormní.

