Hyman opustí Toronto. Nezbyly na něj peníze

To, že situace okolo platového stropu patří v Torontu k problémům, je známá věc. Za současný stav v kolonce platů už byl několikrát zkritizován generální manažer Kyle Dubas. Nyní mají velké podpisy z minulých let další následek, útočník Zach Hyman totiž opouští kanadskou metropoli. Maple Leafs si ho jednoduše nemůžou dovolit.

V Torontu by ale chtěli, aby Hyman zůstal. Několikrát se o dohodu s ním vedení Maple Leafs snažilo, nicméně Hymanův agent neuhnul.

„Z jednání se Zachovými zástupci jsme měli hned dojem, že to nepůjde. Nabídli jsme podmínky, které jsme si mohli dovolit, ale bohužel to nestačilo,“ komentoval situaci Dubas. „Všichni ví, že Zacha tu máme rádi, a tak to taky zůstane, i když už tu nebude.“

Dubasovy výroky přišly den poté, co už všechno vyslepičil Hymanův agent Todd Reynolds, který torontským médiím řekl: „Zach podepíše jinde, do Toronta se nevrátí.“

„Jen jsem slyšel, že Todd něco říkal. Co přesně to bylo, nevím. Pokud řekl, že Zach odchází, není to nic nového,“ reagoval stroze Dubas.

Největším kandidátem na zisk útočníka jsou jednoznačně Oilers. Hyman se byl dokonce v Edmontonu už podívat a předběžně se domluvit. Mělo by jít o kontrakt zaručující něco mezi 5,1 a 5,5 miliony dolarů ročně. Je také známo, že půjde o dlouhodobou smlouvu.

Z nechtěného borce se tak nakonec stane boháč. Hyman byl totiž v roce 2010 draftován Floridou, její dres ale nikdy neoblékl. Až o pět let později byl vyměněn do Toronta, kde poprvé okusil chuť NHL.

Splnil si tak dva sny najednou. Nejen, že hrál nejlepší ligu světa, ale také v dresu, který odmala miloval. Narodil se totiž v Torontu, kde prožil i své dětství. Nakonec za svůj vysněný klub odehrál 377 utkání a v uplynulé sezoně byl dokonce asistentem kapitána.

O něco lepší zprávy Toronto hlásí ohledně Johna Tavarese. Ten musel být po nešťastném zákroku v prvním zápase prvního kola play off hospitalizován. Nyní už je ale v pořádku a podle Dubase mu nic nebrání v návratu.

„Všechno nasvědčuje tomu, že bude dobrý. Bude to jenom o tom, aby do toho dobře najel a chytil rytmus,“ dodal Dubas.

