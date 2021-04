Hronek, Zadina a Vrána v klíčových rolích! Detroit sází na Čechy a vyhlíží lepší zítřky

Ten pohled potěší snad každého našince. Ve středečním mači s Dallasem odehráli z detroitských bruslařů nejvíce času tři Češi. Filipové Hronek se Zadinou a Jakub Vrána se seřadili ve statistikách na úplně špici pěkně za sebou. Unikátní záležitost, co člověku vyplaví vzpomínky na zlatou éru krajánků z přelomu tisíciletí. Nostalgii si ale nechme na jindy, zadívejme se do budoucnosti. V případě Rudých křídel by ji skutečně mohli dirigovat borci "born in Czech Republic".

2:5.

Tak skončil onen zápas s Hvězdami.

Výsledné skóre je ale pro Detroit prakticky nepodstatné. Letos se o play-off Red Wings neperou. Vědí, že jejich chvíle přijdou až v dalších letech.

Generální manažer Steve Yzerman chce oprášit zašlou slávu tradičního klubu i díky českému triu. K Hronkovi se Zadinou nedávno přivedl Vránu a pověděl o něm: "Chceme dát Jakubovi větší roli, než měl ve Washingtonu."

Za Capitals hrával pouhých 14 minut na utkání, proti Dallasu teď stihl odjezdit téměř dvacet (19:47). Kouč Jeff Blashill v něm vidí skvělou posilu, líbí se mu Vránova rychlost i šikovnost, zamlouvá se mu jeho mládí.

"Může být součástí našeho jádra, které se postará o lepší zítřky," je přesvědčený Blashill. Od Vrány chtěl, aby tvrdě makal a vybojoval si prostor mezi mantinely. Alespoň pro tuto chvíli se to pražskému rodákovi povedlo.

Noví spoluhráči ho chválí, svým umem zaujal i kapitána Dylana Larkina. Stejně starého frajera, co byl v draftu 2014 o dvě místa za Vránou. "Naší ofenzívě dodá jiskru," sliboval si Larkin, když Yzerman Vránu přivedl.

.Vrána se uvedl gólem při debutu, teď proti Stars bral asistenci. Lahůdkovou. Předložil puk Valtterimu Filppulovi a zkušený Fin suverénně zakončil. Akce dva na jednoho po ose 15 - 51 potěší i nejvybíravější hokejové fajnšmekry.

Pětadvacetiletý střelec každopádně ještě nemá vyhráno, předchází ho pověst liknavějšího hokejisty, jemuž se nechce pokaždé vracet. Na té se shodlo vícero jeho bývalých trenérů a ví o ní i detroitský skaut Vladimír Havlůj.

Na druhou stranu, Vránovu frustraci, která se tu a tam odrazila na ledě, je snadné pochopit. Roky nedostával dostatek minut. Krčil se ve stínu Alexe Ovečkina, zatímco třeba jeho velký kamarád a rival David Pastrňák exceloval v Bostonu.

Teď by mohl hrát první housle.

A s ním také další Češi - východočeské duo Hronek, Zadina. Mimochodem, i Hronek bral proti Dallasu bod za nahrávku. A odehrál 21 minut a 12 sekund. Celkově se zlepšil na 23 bodů a vládne produktivitě Rudých křídel spolu s Larkinem.

Pro Detroit je nepostradatelný. Nikdo nehraje tolik jako on. Stal se šéfem defenzívy i přesilovkového komanda. Rád by kráčel ve stopách legendárního Švéda Nicklase Lidströma.

Teď má šanci napodobit jiného velikána, Paula Coffeyho. Jak? Tím, že coby bek poprvé od jeho časů vyhraje týmové bodování. Ve třiadvaceti má ty nejlepší sezony před sebou. Podobně jako Vrána má před podpisem lukrativní smlouvy.

Českým benjamínkem v Detroitu je Zadina, jeden z nejvýše draftovaných našinců v 21. století. V roce 2018 se stal celkovou šestkou. Je mu jednadvacet a stále se učí, jak uspět v nejlepší hokejové lize světa. Krok za krokem se zlepšuje.

"Líbí se mi jeho hlad a dravost. Opravdu jde nahoru, vidím v jeho hře pokroky," pověděl o něm před časem Blashill. Naposledy ho nechal odehrát přes 20 minut, nejvíc ze všech forvardů. Bodově se to nevrátilo, ale tahle investice je dlouhodobá.

Yzerman s Blashillem jsou se Zadinou trpěliví. Vidí jeho potenciál a věří, že jednou bude pravidelně sázet góly a sbírat nahrávky (letos má na kontě 16 bodů). A pomůže Red Wings zpátky na výsluní.

Ať už to vyjde, nebo ne, pro českého fanouška je osvěžující vidět tři vytížené našince na jedné adrese. Obdobný pohled jako Detroit nabízí už jen Medvědi. Ti hodně sází na Davidy Krejčího s Pastrňákem a také na Jakuba Zbořila.

Jen houšť a větší kapky, chtělo by se dodat.

